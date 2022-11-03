高虹安遭爆密戀已婚下屬　前助理3點澄清：7年前已離婚

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被控詐領助理費，還密戀已婚下屬。對此，遭影射為當事人的前助理李忠庭今日（3日）凌晨發表3點聲明表示，他與妻子已在7年前協議離婚，那是他至今唯一的一次婚姻。

▲高虹安遭指控聘用人頭助理、介入下屬婚姻，她已將證據交由律師處理，並主動提供給檢調，以證明清白。（資料照／記者蘇晏男攝）

有消息指出，李忠庭過去同樣在鴻海任職，是高虹安的下屬。資深媒體人周玉蔻引述媒體人邱明玉的說法，聲稱兩人是在這段時間開始交往，卻遭到鴻海創辦人郭台銘反對，原因是「人家當時有老婆」，高雖然答應要結束男女朋友關係，但最後仍欺騙了郭。

另外，李忠庭在2020年至2021年間曾擔任高虹安的立法院助理，但近日遭人爆料，當時他也在國內某知名企業旗下的基金會兼職，疑似領有雙薪。檢舉人還透露，李忠庭的的前妻因為身體狀況不佳，已在上周癌逝，靈堂設於台北市立第一殯儀館。對此，調查局1日下午已請檢舉人就此應訊，相關指控內容仍有待進一步調查確認。

而李忠庭也在今日（3日）凌晨發表3點聲明回應，第一，他於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻；第二，2018年高虹安來鴻海公司後，他們才因工作關係而認識；第三，他從來沒有到美國留學之經歷。

李忠庭表示，近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向他或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑，誤導大眾並形塑他負心漢的形象，對照前述3點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。

李忠庭說，他將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡快整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟，「過去的沉默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及」。

李忠庭強調，再次盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠，因為受到傷害的對象，不會只有想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的、與政治毫無關聯的無辜當事者。