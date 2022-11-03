李忠庭詭異金流被公布　周玉蔻看完怒轟「五鬼搬運」：等你回應

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被控聘任男友李忠庭擔任公費助理，疑似涉及詐領助理費，網紅四叉貓深夜則公布其監察院政治獻金資料，讓資深媒體人周玉蔻氣罵根本就是「上下交相賊」，質疑高虹安、李忠庭涉及五鬼搬運，要求李忠庭回應，「等待你的聲明」。

四叉貓發現，李忠庭在2020年與2021年各捐了30萬給民眾黨，總共捐了60萬元的政治獻金，而他只做了14個月的立院助理，立院助理的月薪行情大約3萬元到4.8萬元，所以要是助理薪資算中上，領14個月的總薪資大約就是60萬元，更指李忠庭原本住在泰山區，後來在2021年搬到內湖區，且高虹安也住在內湖區，引發熱議。

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安被男友李忠庭捐款資料。（圖／翻攝四叉貓臉書）

周玉蔻批評，李忠庭領得的公費原來回流到民眾黨，根本是上下交相賊，並向李忠庭喊話，直指他以高虹安立委公費助理身份，領取薪資，在同時期前後，轉匯款項予民眾黨，高虹安又是民眾黨不分區立委，負有支付民眾黨公職責任款項黨規，「交叉驗證，李忠庭先生你涉及五鬼搬運、協助高虹安詐領公庫納稅人血汗錢罪嫌，請問如何回應？等待你的聲明。」

對於各項爭議，李忠庭最新聲明表示，第一，他於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻；第二，2018年高虹安來鴻海公司後，他們才因工作關係而認識；第三，他從來沒有到美國留學之經歷。