高虹安遭爆男友詐助理費　他揪出聲明「這9字」違法

▲高虹安遭指控聘用人頭助理、介入下屬婚姻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被控詐領助理費，還密戀已婚下屬，遭影射為當事人的前助理李忠庭則發布聲明澄清，不過台灣基進黨高雄市議員候選人陳子瑜卻質疑，聲明的內容「好像違反勞基法？」

李忠庭發布的聲明中提到，「外界以委員辦公室內部通訊錄所列本人留的手機與委員同號碼，而做出不實揣測與指控，實則十分單純，委員對外界公開之公務手機，一直以來都委由本人代為全時段接聽處理，這也是本人擔任助理工作職責之一，籲請各界不必以此做不當臆測。」他希望各界勿再以訛傳訛。近日整理完相關資料後，會委由律師對外說明。

陳子瑜昨晚則在臉書發文表示，「高虹安助理這個聲明有個問題。按照現行制度，公費助理在勞動條件上適用勞基法。『全時段接聽公務手機』，代表全時段處理公事，這好像有違反勞基法的情形？」

▲陳子瑜發文。（圖／翻攝自Facebook／陳子瑜 左楠最優質新人）

關於被指控在有老婆時就和高虹安交往，李忠庭今（3日）凌晨又發表3點聲明澄清，第一，他於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻；第二，2018年高虹安來鴻海公司後，他們才因工作關係而認識；第三，他從來沒有到美國留學之經歷。