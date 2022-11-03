花蓮1天2賄選！選鎮長送豬肉+酒水交保　議員候選人買票收押

▲玉里鎮長候選人龔文俊（右）、花蓮縣議員候選人陳志明涉嫌賄選。（圖／翻攝自臉書）

記者陳韻如、黃資真／花蓮報導

花蓮縣昨（2）日一連傳出2起賄選案！國民黨籍的玉里鎮長候選人龔文俊涉嫌送豬肉、酒水給部落耆老，以此尋求支持；無黨籍縣議員候選人陳志明涉嫌以每票2千至3千元向選民買票。花蓮地檢署獲報後展開調查，針對候選人等29人進行搜索，訊後檢方聲押兩名候選人及樁腳，而法院裁定陳志明羈押禁見，龔文俊則獲50萬元交保。

花蓮地檢署日前接獲檢舉，立即展開調查，發現龔文俊在宣布參選玉里鎮長後，竟送原住民部落耆老豬隻、大批豬肉、豬頭等，以及一整車的酒水，想藉此獲取支持。另外，陳志明則是在登記參選前、後，親自或是透過一名王姓樁腳以每票2千元至3千元的價格，向選民行賄。

檢方經過多日蒐證，並於2日上午發動搜索，另通知包含兩名候選人在內的29人到案說明，並扣押現金、相關選舉名冊等證物。

檢方表示，龔文俊、陳志明、王姓樁腳3人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂，犯罪嫌疑重大有羈押必要，向花蓮地院聲請羈押，法院昨晚裁定陳志明羈押禁見、龔文俊50萬、王姓樁腳6萬元交保；另李姓被告由檢察官諭知具保5萬元。

花蓮地檢署呼籲，近日陸續查獲數宗現金或贈禮買票賄選案，檢舉人將獲得高額獎金，呼籲全民共同查賄，端正選風；若有民眾發現賄選，不管是現金買票、宴飲拉票，或送禮，均歡迎提出檢舉，若情資屬實而查獲賄選案，檢舉者可獲得50到500萬元不等檢舉獎金，檢舉賄選專線：（03）823-0159、0800-024-099按4。