基隆通勤族崩潰！等客運+塞車=2hrs　暖心哥開車送學生改搭火車

▲國1汐止封閉，通勤族叫苦連天，圖為基隆市區大塞車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

國1南向汐止匝道邊坡(2日)晚間第2度走山，國1五堵到汐止主線封閉，不僅開車族崩潰，通勤族也是叫苦連天，提早出門也沒用，光等車就要1小時，甚至有民眾等不到客運，改前往火車站搭台鐵上班課，抱怨：「沒辦法啊，坐火車比較快吧」。

國道1號南下汐止交流道邊坡坍方，原本預計在周五（4日）下班前完成搶修，恢復汐止南出匝道通車，沒想到2日晚間邊坡發生二度坍方，高公局已緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止（7至10公里）主線進行搶修。

▲民眾抱怨可能搭火車會比較快。（圖／記者郭世賢翻攝）

雖然有高公局有提出3種改道路線，讓開車族可以繞道，不過所有替代道路都被車潮塞爆全線癱瘓，至少需比平時多花1小時才能南下。

另外通勤族上班時間也是叫苦連天超崩潰，客運因為國道1號封閉，載完客後要回轉塞上國道3號；昨天汐止走山首上班日，通勤族等車就要1小時、塞車再1小時，今天提早出門也沒用，塞了1個小時還沒上國3。

▲排隊搭乘客運的民眾至少等1個小時才能搭到車。（圖／記者郭世賢翻攝）

部分學生怕遲到，乾脆下車用走的到學校；也有通勤族知道旁邊的學生已經等了一個多小時上課遲到，熱血的要開車載他到火車站搭車，有家長在麥金路等不到車，準備帶兒子改搭火車上班課，抱怨：「沒辦法啊，坐火車比較快吧」。

▲前往國3的車輛大塞車。（圖／記者郭世賢翻攝）