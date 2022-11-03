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社會 社會焦點 保障人權

基隆人快哭了！國1走山替代道路全癱　開車族塞車以小時起跳

記者劉人豪／綜合報導

國1南向汐止匝道邊坡(2日)晚間第2度走山，國1五堵到汐止主線封閉，今(3日)上班時間八堵到五堵路段再度塞爆，替代道路全線癱瘓，國道3號、新台五路也同樣湧入車潮爆滿，至少需比平時多花1小時才能南下。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國1五堵到汐止主線封閉，不僅開車塞爆，通勤族也叫苦連天。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆通勤族塞車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲幾乎沒有車輛走國1八堵交流道南下。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市政府交通局表示，國道1號南下汐止交流道邊坡坍方，原本預計在周五（4日）下班前完成搶修，恢復汐止南出匝道通車，沒想到2日晚間邊坡發生二度坍方，高公局已緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止（7至10公里）主線進行搶修。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢攝）

▲國1五堵到汐止主線封閉，今(3日)上班時間八堵到五堵路段再度塞爆 。（圖／記者郭世賢翻攝）

而為了避免塞車，交通部高公局提供3種替代道路方案，不過上班時間全部都塞爆癱瘓，從麥金路走基金交流道國道3號南下，至少需排隊30、40分鐘才能開上國3往南。從國道1號南下進入汐止區車流，提前於五堵交流道下，或是走平面道路，也會在新台五路塞車，從八堵到七堵、百福社區，就至少要1小時。

關於高公局搶修進度和交通路況，用路人可至交通局網站或高公局網站查詢最新路況訊息。

▲▼基隆通勤族塞車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲麥金路往國3交流道路段塞爆 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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