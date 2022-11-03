國1五堵到汐止封閉！「車流回堵動彈不得」　交長：主線拚今通車

▲國1汐止到五堵主線封閉，國道塞成大型停車場。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡二度走山，由於土方不穩定，國1五堵到汐止主線封閉，今上午八堵到五堵路段「紫爆」塞成停車場，時速不到10公里，交通部長王國材預計今上午前往視察研商搶通計畫，力拼今天五堵到汐止主線搶通，汐止匝道原訂周五通車將再重新評估延後時程。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，原規劃南向汐止出口集散道周五(4日)下午5時前通車，未料昨(2日)晚間19時03分邊坡再次坍滑，高公局封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)，因當地雨勢斷斷續續，土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑走山，昨夜間暫停施工，今上午則將進場將崩塌處上方土石清運。

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▲國1汐止二度崩塌，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於國1南下五堵到汐止主線封閉，也衝擊今(3日)上午通勤交通，國1南下八堵到五堵路段紫爆，時速不到10公里，國道上車輛嚴重回堵動彈不得。

交通部長王國材今接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，昨天行政院長蘇貞昌特別指示，要求搶通以工作人員安全為第一考量，另外找內政部協助交維計畫，因此昨夜他要求台鐵協助疏運，啟動台鐵加開2列車計畫外，他也與內政部長徐國勇聯繫，目前交維計畫由國道警察與新北警方協助，南下車流從國1五堵下來改道，沿途都會有警方協助指引。

▲國1汐止走山改道3路線圖。（圖／高公局）

王國材指出，因昨天二度崩塌，大面積土方滑落至國1汐止南向主線的外車道，該處邊坡仍不穩定，且外車道土方太高，擔心若再次發生坍方，會將土方推到國道主線內車道，恐危及民眾行車安全，因此國1南下汐止到五堵間主線全面封閉。

王國材表示，今上午已討論將從坍方上方土方開始挖，希望主線今天可以先通車，規劃先將坍方土方挖低後，在安全無虞下，先開放內線車道通行，後續持續清運外車道土方，再開放主線兩車道全線通，但仍要評估實際情況，若土方下有大石頭就不好處理。

王國材指出，他在行政院會結束後，大約上午10時半到11時許將趕赴坍方現場，會與高公局及相關工程人員討論施工和搶修計畫，屆時會更明朗。

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