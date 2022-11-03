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整路都在塞！汐止人崩潰「有史以來第一次」　國道慘變停車場

▲▼國1汐止到五堵主線封閉，國道塞成大型停車場。（圖／翻攝高速公路即時路況）

▲國1汐止到五堵主線封閉，國道塞成大型停車場。（圖／翻攝自高速公路即時路況）

記者曾筠淇／綜合報導

國道1號南向汐止交流道邊坡1日出現小規模走山，汐止出口集散道持續封閉搶修，昨（2）日該路段時速「紫爆」，今（3日）早也同樣塞爆，車輛只能龜速行駛。對此，就有不少用路人在網路上發文，吐露塞車的無奈心聲。

今天一早國道1號南向汐止交流道大塞車，不少用路人都卡在車陣中。就有些網友在臉書社團「汐止集團」上直呼，「新台五路塞車塞到保長坑了」、「塞爆！交通最黑暗的一天」、「汐止基隆交通最黑暗的一天！不知明天如何」、「唯有汐止可以超越汐止」、「如果國一沒有解封，明天確實可能更黑暗」、「我都6:30出門」、「一堆人請假吧呵呵」、「直接請假比較快！到公司可能都中午了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

也有網友發文直喊，這次情況真的太誇張，「整個新台五路都塞車，塞在百福社區，有史以來第一次！」對此，則有網友表示，「不是第一次了吧，20多年前汐止大淹水也是塞得這麼嚴重」。

除了汐止人之外，基隆人可能也相當有感，「歡迎基隆人加入汐止塞車行列」、「啊就基隆的沒辦法走高速，全部走平面呀......，還好我4點起床」。另也有網友分享，「就看有沒有開車的改搭大眾運輸或改騎車，才能減少塞車量」、「火車今天人潮也明顯增加」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲還有網友直呼，「直接請假比較快！」（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

事實上，國道1號南向汐止交流道邊坡坍方，新北市政府交通局原本預計星期五（4日）下班前完成搶修，恢復汐止南出匝道通車，不料昨晚邊坡二度坍方，高公局已緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止（7至10公里）主線進行搶修。

▲▼國1汐止走山改道3路線圖。（圖／高公局）

▲高公局建議的改道路線。（圖／高公局）

針對塞車情況，新北市政府交通局提出3種替代道路方案：

（一）國道1號南下進入汐止區車流，提前於五堵交流道出，改走大同路三段進入汐止區。

（二）汐止以北車輛可利用國道3號與台62快速道路往南行駛。

（三）汐止地區車輛則可多利用大同路三段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

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汐止汐止集團塞車

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