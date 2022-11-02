快訊／蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」喊打倒蔣萬安被架出場

▲陳時中晚間前往東湖慈后宮廟口開講，一名激動民眾被架走。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文2日晚間前往內湖，為台北市長候選人陳時中站台輔選，未料在廟口開講活動尾聲，當蔡英文結束致詞，邀請黨籍市議員候選人上台合影時，突然有一名身著白色襯衫的中年男子突然起身朝舞台方向激動大喊，但第一時間就遭多名維安人員架離出場，由於現場音樂非常大聲，聽不清楚該男子喊叫的內容。

據了解，該名男子從活動開始前，就在會場周邊大喊「打倒（國民黨台北市長候選人）蔣萬安」，可能是比較激動的支持者，此外，由於該男大喊的時間點，正好是蔡英文要準備離場的時間，該名男子一度擋到出入口動線，因此維安人員緊急將他架離出場，但他在離場時仍然不斷叫囂，情緒看起來非常激動。

▲一名白衣男子朝舞台激動叫喊，引發現場一陣騷動。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今天晚間前往位於藍營鐵票區內湖的東湖慈后宮，參加第7場廟口開講活動，包括蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、民進黨立委高嘉瑜等人均與會力挺，這也是蔡英文這8天來第5度與陳時中同台造勢，儘管晚間雨勢不斷，現場擺放600張椅子仍幾乎被坐滿。

▲蔡英文今天第三度參加陳時中廟口開講活動。（圖／記者林敬旻攝）