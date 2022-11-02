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遭高虹安提告！周玉蔻怒嗆「你告個屁」：囂張無恥我們法院見

▲▼周玉蔻、高虹安。（資料照／合成圖）

▲周玉蔻（左）、高虹安（右）。（資料照／合成圖）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆聘任男友擔任公費助理，甚至還遭資深媒體人周玉蔻猛打「男女關係」，讓她氣得喊告。對此，周玉蔻也痛批高「囂張無恥」，並稱自己會再反告誣告，「我們法院見」。

高虹安2日晚間在臉書發布聲明，針對某些媒體和周玉蔻等誣指她男女關係種種之不實誣陷，已對她構成加重誹謗罪，對名譽造成嚴重傷害，在這選舉最後倒數期間，更有意圖使人不當選的「惡意」，她將不再縱容，目前已委任律師，對上述對象造謠不實言論，正式提出告訴，遏止惡質選風。

周玉蔻稍早也在臉書發文回擊，怒嗆高虹安囂張無恥，「你高虹安告個屁！你敢告，儘管告，我就告你誣告！我們法院見！《屍骨未寒》」。貼文曝光後，有網友建議，「蔻姐，高虹安告您，卻不告林耕仁，就是為了模糊焦點，把高和林耕仁的對抗，偷換成她和您的對抗，千萬不要上她的當」。不料卻也遭周玉蔻狠回，「廢話連篇，需要你教呀！」

據了解，國民黨新竹市長候選人林耕仁日前指控，高虹安曾讓男友「寄生」當自己的公費助理。周玉蔻事後補充，媒體人邱明玉曾透露，高虹安被爆料的李姓公費助理男友任職鴻海集團，兩人交往內情過去被郭台銘知曉後，郭非常反對，高虹安因此曾答應郭台銘要與李男結束男女朋友關係，沒想到最後卻欺騙了郭。

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