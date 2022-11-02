快訊／蔡英文8天5度同台陳時中　喊「這次給他54％好不好」

▲總統蔡英文出席陳時中東湖慈后宮廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文2日晚間前往內湖，為台北市長候選人陳時中站台輔選，這已是最近8天以來兩人第5度同台，蔡英文致詞時說，台北市需要改變，要成為重要區域的大都會領頭羊，走向下一個世代，2020年總統選舉她在台北市拿下53％選票，不過內湖僅獲得48％，至少要從這起跳，只要能夠過半，陳時中就大贏了。她也向支持者喊話說，「給他（陳時中）54％好不好？」

▲蔡英文第三度出席廟口開講活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今天晚間前往位於藍營鐵票區內湖的東湖慈后宮，參加第7場廟口開講活動，包括蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、民進黨立委高嘉瑜等人均與會力挺，這也是蔡英文這8天來第5度與陳時中同台造勢，儘管晚間雨勢不斷，現場擺放600張椅子仍幾乎被坐滿。

蔡英文致詞時說，拜託支持者1人拉10票，選前24天拉票、固票、催票這3件事情最重要，要讓台北市選出一個好的市長，因為台北市需要改變，需要有一位能夠好好溝通、忍辱負重、願意負起責任的市長，而陳時中過去在每個時刻展現負責任。

蔡英文回顧，過去兩年多，尤其在疫情剛開始的時候，包括自己每天下午2點都要打開電視聽陳時中怎麼說，民主社會講究的就是透明，指揮官每天坐在那裡讓人問到飽，而且誠懇回答、不管怎麼問他都不會生氣，「台北市已經到了一定的程度，必須要大改造，來面對下一階段的挑戰」，台北市要成為重要區域的大都會領頭羊，建設成一個現代化的都會，走向下一個世代。

蔡英文說，北北基桃加起來1000萬人口，在全世界的大都會中，算是一個大都會，必須整合交通建設等資源，變成國際型的大都會區，讓台灣走向國際，成為讓人眼睛為之一亮的國家。她開玩笑說，雖然陳時中對國際局局長「蠻小氣的」，標準蠻高的，不過沒關係，一定會有更適合的人來當。

蔡英文表示，2020年總統選舉她在台北市拿下53％選票，這次「給他（陳時中）54％好不好？」不過蔡也說，2020年內湖僅獲得48％得票率，至少要從這起跳，只要能夠過半，陳時中就大贏了，因此，內湖的好朋友們身負重任，若是能突破這個關口，陳時中一定能當選，她對支持者們有信心。

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）