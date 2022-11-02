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梨泰院慘案「過81分鐘才通報上級」　龍山警察署長停職接受調查

▲▼ 管轄梨泰院的龍山警察署署長暫時停職。（圖／路透、翻攝龍山警察署官網）

▲ 管轄梨泰院的龍山警察署署長暫時停職。（圖／路透、翻攝龍山警察署官網）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日爆發推擠踩踏事故，萬聖節盛事演變成328人傷亡的悲劇，引發各界質疑警方人力配置不足及應對不力。南韓警察廳2日下令，管轄梨泰院的龍山警察署署長李任宰（音譯）暫時停職。

綜合韓媒報導，南韓警察廳2日發出公告，現任龍山警察署署長李任宰難以正常執行公務，因此暫時停止職務，今天以內將公布接任人選。

根據《東亞日報》及《國民日報》，李任宰身陷對梨泰院事件反應不力、延遲通報上級的爭議，現正接受警察廳特別監察小組調查。他爆出悲劇當晚11時36分才向首爾警察廳長崔冠浩（音譯）報告，距離發生意外的10時15分已經過1小時又21分鐘。

此外，1日公開的112報案紀錄可見，當天傍晚6時34分起陸續有11通求救電話，稱現場過於擁擠「快被壓死」，要求警方管制人流，可見狀況危險性及急迫性，警方卻未採取適當應對措施。

南韓警察廳為釐清梨泰院慘案真相，1日成立特別搜查本部及特別監察小組，2日下午2時（台灣時間1時）派出多名搜查官，分別前往首爾警察廳、龍山警察署、龍山區廳、首爾市消防災難本部首爾綜合防災中心、龍山消防署、首爾交通公社、茶山呼叫中心及地鐵梨泰院站等地，進行扣押搜查，取得民眾報案紀錄及萬聖節警力配置規劃相關文件，為南韓警方針對這起事件首次強制搜查。

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