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社會 社會焦點 保障人權

騎士闖紅燈「原地無情開轉」　路人驚沒走算好運…網曝紓壓影片

記者許展溢／高雄報導

路人全嚇壞！高雄林園鳳林路四段、鳳林一路口2日上午約7時30分，有一名男子騎車闖紅燈，疑似因車速太快，該男子連車帶人就像在表演特技一樣甩了出去，網友看到說，這根本是直接原地無情開轉，看了真療癒、舒壓。超意外的是，這名男子人沒事，還自己騎走了，警方表示，沒有這起報案紀錄。

▲▼騎士1招闖紅燈「原地無情開轉」畫面曝！。（圖／翻攝林園五四三~聊天專用）

▲男騎士闖紅燈卻直接原地開轉。（圖／翻攝林園五四三~聊天專用）

影片中可以看到當時該路口已是紅燈，對向汽車也正準備左轉，這時卻有一輛機車闖紅燈衝出，有網友嚇到將這個畫面分享在臉書社團「林園 五四三~聊天專用」，並說「這個路口車流很大啊，千千萬萬不要闖紅燈......」，而不少網友看了留言討論表示，這男子「是不是想大風車加頭轉」、「 直接原地無情開轉」、「他有事？」、「這隻猴子表現不錯，情願自摔也不害人」。

有網友則說，「早上親眼看到嚇壞了他想闖紅燈自摔」，但有網友表示，這畫面看了就是「療癒、舒壓」、「這個路口敢闖紅燈，也要有很大的勇氣」，網友也提到，「至少破百這樣騎車方法 沒走算好運」、「還好沒撞到對向的跟別人」。

據了解，附近居民都說超意外，因為這名男子人沒事，還自己站起來把車騎走。警方回應，此案經查詢沒有報案紀錄，交通分隊未處理到該案。

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