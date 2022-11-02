張善政當「賣假藥小黨」顧問　他批：利益太大還是判斷能力有問題？

▲桃園市長參選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，而國民黨桃園市長參選人張善政為該黨榮譽總顧問，對此，民進黨團2日召開記者會質疑，張善政和經濟黨有長期互動關係，今年3月更獲聘榮譽總顧問，張善政參加整個過程，會不知道這個政黨是在幹嘛？如果真的不知道，那張善政的判斷能力出了什麼問題？

民進黨立法院黨團總幹事羅致政表示，張善政在經濟黨掛為最高顧問，黨主席用詐騙的方式吸金、中評委賣假藥等等都已經被收押，前行政院長是否被利用為這些政黨吸金的工具，這需要被各界檢驗。

張善政2019年曾獲邀出席經濟黨第2屆第1次中央委員會議，由經濟黨主席張采明授證，擔任榮譽總顧問。羅致政表示，他的互動絕對是長期、深度關係，他出席黨核心的重要會議，更擔任課程講師，顯然不是點頭之交，而是長期互動關係。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀指出，張善政2019年一月受邀擔任經濟黨顧問，張善政不要再講說剛好路過、禮貌出席，張善政是授證擔任幹部，而非被掛名，張善政參加整個過程，會不知道這個政黨是在幹嘛？如果真的不知道，那張善政的判斷能力出了什麼問題？

對於張善政回應僅是合照，林靜儀批評，張善政不要一邊假裝清純，卻又說自己是有執政能力的科技人，幫經濟頒證、擔任顧問，這個保健協會就是賣號稱日本進口的保健品，代理商所在地卻是一個停車場、日本也查無此公司，卻無法判斷這些基本的法律問題，你要如何經營台灣的門戶桃園市？這些幹部高價賣假藥，你清不清楚？

林靜儀表示，張善政參加人家的活動很開心，一有問題就切割，張善政真的是禮貌性收到聘書嗎？到黨務活動致詞、頒發聘書還幫你成立後援會，現在卻要切割，張善政口口聲聲說自己是科技人，卻對於要跟誰合作判斷有問題，一出事又說只是禮貌性合照，這樣的說法並不坦白、磊落。

立委湯蕙禎質疑，一個當過行政院長的人當詐騙集團的顧問、門神，到底是有多大利益還是多笨？張善政在致公黨也是最高顧問，而致公黨主席詐騙金額大概30億以上，最高顧問難道都不清楚？

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，早上週刊報導大家都有看到，不管是違反藥事法或是其他相關規定都是相當嚴重行為，也都影響受害者身體健康，衛生局接獲檢舉後都已經在調查，經濟黨的黨主席跟重要幹部在做這樣的事情，前行政院長張善政居然跟該黨有非常密切關係。

黃世杰指出，張善政的說法未能解釋他跟經濟黨的關係，從經濟黨相關頁面可看出兩者有深入的政治性結合，不僅高度參與黨務活動，還應邀擔任重要黨職，張善政的輕描淡寫並不能解釋與這些團體的關係，而張善政身為前行政院長的名號有沒有被當作詐騙手段之一？他應該要主動出來清楚說明。