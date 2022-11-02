　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛罵鍾東錦殺人犯、黑道大哥　徐定禎拿「西瓜刀」：鄉親能接受嗎？

▲▼民進黨今天在中常會前舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，邀請宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧與會。。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲苗栗縣長候選人徐定禎。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎2日表示，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦說殺人未遂、傷害致死、妨害家庭的黑歷史是「過去式」，但現在仍然經營砂石業。他更拿出一張「西瓜刀」示意圖痛罵，「苗栗鄉親能夠接受拿西瓜刀砍傷人的『殺人犯』來當縣長嗎？能夠接受還在經營砂石場的『黑道大哥』當縣長嗎？」

▲▼民進黨今天在中常會前舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，邀請宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧與會。。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

民進黨今天在中常會前舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，邀請宜蘭縣長候選人江聰淵、徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧與會。

徐定禎說，他有信心翻轉苗栗，鍾東錦過去被揭露的不管是殺人未遂也好，傷害致死、妨害家庭這些黑歷史，鍾說這些都是年少輕狂的過去式，但他現在經營的事業是什麼？還是砂石業嘛！還是事業廢棄物嘛！還是棄土嘛！苗栗鄉親能夠接受拿西瓜刀砍傷人的「殺人犯」來當縣長嗎？能夠接受還在經營砂石場的「黑道大哥」當縣長嗎？

徐定禎說，他要呼籲苗栗鄉親大家站起來，「我們拒絕黑道、守護家園，集中選票搶救苗栗」，苗栗過去72年來從來沒有政黨輪替過，沒有輪替就沒有比較，就沒有進步，「換黨換人做做看，我們拒絕黑道！我們更拒絕黑道入主縣府！」

此外，身兼民進黨主席的總統蔡英文也說，苗栗已經有72年沒有政黨輪替，長期財政赤字，加上特定派系把持，讓苗栗的縣政，沒有良好的建設和好的發展，「不僅如此，這次選舉，還有一位候選人，前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉，如果不換人、不換黨做做看，苗栗的政治文化，永遠無法被改變」。

蔡英文表示，一直到現在，徐定禎到市場去拜票，還是很多鄉親，不敢跟他握手，不敢拿文宣品，不敢表態，鄉親的支持都很低調，會默默走到他旁邊，比一個「讚」，或是在他旁邊小聲說「加油，我們都支持你」；自從徐參選以來，說明會一場比一場人數多，代表苗栗想要改變的民心，這次是最有機會翻轉苗栗的一次，請大家能夠團結力量，為苗栗終結「財政黑洞」，終結「黑金政治」，終結「派系政治」，共同建設新苗栗。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／候選人染疫亡　嘉義市長選舉停止
快訊／市長候選人猝死！　染新冠肺炎死亡
鄭家純「分手→復合→結婚」過程曝！　2年內不想生小孩
快訊／團團看到陸專家來探望「爬起來進食」　動物園：很爭氣！
快訊／24歲女陳屍沙灘　全身赤裸
鄭家純❤177cm日本老公　「正面合照」曝光
鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了
確診隔離改5+n　指揮中心：有傳染力但很弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

與高虹安男友熟識？　柯文哲坦言「認識」：沒那麼密切啦！

陳時中競總：立院淪公設刑堂　蔣萬安是防疫功臣還罪人？　

年輕選票流往民眾黨？　林錫耀拿「爸媽最愛你」比喻：一時的迷惑

徐巧芯曝光內湖分局長訂桌錄音檔　喊話黃珊珊「不要被騙了」

張善政當「賣假藥小黨」顧問　他批：利益太大還是判斷能力有問題？

IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

陳時中支持度「10月開始穩定成長」　林鶴明分析逆轉6關鍵

蔡培慧揭穿許淑華黑金結構　自稱「民調已經追上來了」

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

與高虹安男友熟識？　柯文哲坦言「認識」：沒那麼密切啦！

陳時中競總：立院淪公設刑堂　蔣萬安是防疫功臣還罪人？　

年輕選票流往民眾黨？　林錫耀拿「爸媽最愛你」比喻：一時的迷惑

徐巧芯曝光內湖分局長訂桌錄音檔　喊話黃珊珊「不要被騙了」

張善政當「賣假藥小黨」顧問　他批：利益太大還是判斷能力有問題？

IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

陳時中支持度「10月開始穩定成長」　林鶴明分析逆轉6關鍵

蔡培慧揭穿許淑華黑金結構　自稱「民調已經追上來了」

慘吞5轟被抓到投球動作？太空人先發投手否認：對方打得好

台首大突全面停招引爆不滿　教部保證：以後絕不再發生

生人迴避！林口今下午「路祭儀式」　路線、時間曝光…家長怕爆

「團團病重」中國專家火速來台　農委會願提供必要醫療協助

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

中信盃黑豹旗／葳格2人禁賽11人打滿7局　隊長吐心聲

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！心動2關鍵點頭嫁了：他假日還會打工

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

政治熱門新聞

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯4張照回問戰翻

台北市長最新民調翻轉　這個人能活關鍵在她

北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機

全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

陳時中逆轉北市翻盤？　他爆「民進黨有血滴子」

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

正妹博士1原因選議員：我有個人專業

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

高虹安男友寄生國會？傳黨內鬼向林耕仁檢舉

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

高虹安「一句話」嗆爆對手！　媒體人大驚：犯大忌

周玉蔻控「高虹安欺騙郭台銘」　戀情遭反對曾答應要分手

韓家軍女神爆哭畫面曝　3歲女兒「童言」超心酸　

更多熱門

相關新聞

菜市場金馬獎台中三連霸摘星4千

菜市場金馬獎台中三連霸摘星4千

經濟部公布今年優良市集及樂活名攤評核成績，這項評核有「菜市場金馬獎」美名，台中市傳統市集這次摘星數達4,923 顆，較上次進步1,032顆。台中市政府經濟發展局長張峯源表示，市長盧秀燕上任後持續深耕市場經營，軟硬體改善獲攤商肯定，締造「全台唯一突破4千顆星門檻」，連3年獲全國總星數第一名，。

高虹安「一句話」嗆爆對手！　媒體人大驚：犯大忌

高虹安「一句話」嗆爆對手！　媒體人大驚：犯大忌

陳冠安：柯志恩網路聲量超陳其邁

陳冠安：柯志恩網路聲量超陳其邁

抓徐巧芯違停「被反擊4張綠營把柄」　四叉貓怒開大絕

抓徐巧芯違停「被反擊4張綠營把柄」　四叉貓怒開大絕

蔡英文點名3人「涉貪黑道」　籲：別讓地方變黑金特權溫床

蔡英文點名3人「涉貪黑道」　籲：別讓地方變黑金特權溫床

關鍵字：

徐定禎鍾東錦2022苗栗縣長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

錢存入銀行就沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面