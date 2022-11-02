痛罵鍾東錦殺人犯、黑道大哥　徐定禎拿「西瓜刀」：鄉親能接受嗎？

▲苗栗縣長候選人徐定禎。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎2日表示，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦說殺人未遂、傷害致死、妨害家庭的黑歷史是「過去式」，但現在仍然經營砂石業。他更拿出一張「西瓜刀」示意圖痛罵，「苗栗鄉親能夠接受拿西瓜刀砍傷人的『殺人犯』來當縣長嗎？能夠接受還在經營砂石場的『黑道大哥』當縣長嗎？」

民進黨今天在中常會前舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，邀請宜蘭縣長候選人江聰淵、徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧與會。

徐定禎說，他有信心翻轉苗栗，鍾東錦過去被揭露的不管是殺人未遂也好，傷害致死、妨害家庭這些黑歷史，鍾說這些都是年少輕狂的過去式，但他現在經營的事業是什麼？還是砂石業嘛！還是事業廢棄物嘛！還是棄土嘛！苗栗鄉親能夠接受拿西瓜刀砍傷人的「殺人犯」來當縣長嗎？能夠接受還在經營砂石場的「黑道大哥」當縣長嗎？

徐定禎說，他要呼籲苗栗鄉親大家站起來，「我們拒絕黑道、守護家園，集中選票搶救苗栗」，苗栗過去72年來從來沒有政黨輪替過，沒有輪替就沒有比較，就沒有進步，「換黨換人做做看，我們拒絕黑道！我們更拒絕黑道入主縣府！」

此外，身兼民進黨主席的總統蔡英文也說，苗栗已經有72年沒有政黨輪替，長期財政赤字，加上特定派系把持，讓苗栗的縣政，沒有良好的建設和好的發展，「不僅如此，這次選舉，還有一位候選人，前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉，如果不換人、不換黨做做看，苗栗的政治文化，永遠無法被改變」。

蔡英文表示，一直到現在，徐定禎到市場去拜票，還是很多鄉親，不敢跟他握手，不敢拿文宣品，不敢表態，鄉親的支持都很低調，會默默走到他旁邊，比一個「讚」，或是在他旁邊小聲說「加油，我們都支持你」；自從徐參選以來，說明會一場比一場人數多，代表苗栗想要改變的民心，這次是最有機會翻轉苗栗的一次，請大家能夠團結力量，為苗栗終結「財政黑洞」，終結「黑金政治」，終結「派系政治」，共同建設新苗栗。