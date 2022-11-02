蔡培慧揭穿許淑華黑金結構　自稱「民調已經追上來了」

▲民進黨南投縣長候選人蔡培慧。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨南投縣長候選人蔡培慧2日痛批國民黨南投縣長候選人許淑華說，她沒有面對自己背後盤根錯節的黑金結構，以「更生人」3個字帶過父親的過去，卻在立委任內擋前瞻、護航砂石業者；蔡也說，她的民調「已經追上來了」，一定會跟黑道、黑金結構抵抗，終結黑金。

民進黨今天在中常會前舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，邀請宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、蔡培慧與會。

蔡培慧會中直言，這場選舉大家都很關注「黑與白」、「過去與未來」，這場選舉不是兩個女人的戰爭，也不是年輕時在理容院擔任總會計的許淑華，與年輕時在火鍋店半工半讀的蔡培慧的戰爭，許淑華用「更生人」3個字帶過父親許天送的過去，但是卻沒有正視自己擔任南投市長期間，爸爸的小弟成為得標廠商，更不用講她在立委任內擋前瞻，最近還護航砂石業者，難道南投縣要這樣的人當縣長嗎？

蔡培慧說，許淑華沒有面對自己背後盤根錯節的黑金結構，最近還被媒體揭露南投縣府以「感恩餐會」為名，讓許淑華的幕僚分送泡麵碗，上面還貼著反詐騙的貼紙，卻成為賄選的工具，「我一定會跟黑道、黑金結構抵抗！我也相信我們會終結黑金！」

此外，身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，國民黨籍的前縣長因涉及風災重建索賄等多項弊案遭到法院判刑，刑期加起來，超過400年，現任的國民黨縣長，還有國民黨這次推出的候選人，也都遭質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾，「只有終結黑金政治，南投才有可能發展，南投才有可能進步」，而蔡培慧是學者、社會運動者出身，專業又認真，帶著對家鄉及土地的堅持和熱情，挨家挨戶宣傳自己的理念，獲得越來越多民眾的迴響跟支持，南投人已經展現出想要改變的氣氛，「這一次，是最有機會翻轉南投的機會」。