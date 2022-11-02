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「菜市場金馬獎」台中三連霸！ 摘星數全國唯一破4千顆

▲▼2022九合一大選,2022台中市長,2022台中市。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲市長盧秀燕上任後持續深耕市場經營，獲攤商肯定。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

政治中心／綜合報導

經濟部公布今年優良市集及樂活名攤評核成績，這項評核向來有「菜市場金馬獎」美名，台中市傳統市集這次摘星數達4,923 顆，較上次進步1,032顆。台中市政府經濟發展局長張峯源表示，市長盧秀燕上任後持續深耕市場經營，重視軟硬體改善，獲攤商肯定，此次評核在市府與攤商齊心協力下，締造「全台唯一突破4千顆星門檻」，連3年獲得全國總星數第一名，締造史無前例的三連霸紀錄。

張局長指出，不僅如此，建國公有零售市場、逢甲觀光夜市，作為台中最具指標的早市與夜市，也在這次評核中雙雙獲得最高榮譽「五星優良市集」，豎立市集標竿典範。

▲▼2022九合一大選,2022台中市長,2022台中市。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中市今年度市集與名攤共計4923顆星，連3年獲得全國冠軍。

張局長表示，此評核計畫去年受疫情影響而停辦，今年隨中央逐步放寬管制後，經濟部再度舉辦。經發局推動公有市場、攤販集中區攤商報名參與，已逐步達成「市場全員認證評核」目標，台中市評核攤數2,072攤歷年來最高，也是全國之冠，評核歷時26天、69場次，動員評核委員192人；盼透過評核，帶動攤商提升整體經營品質，促進消費者人潮回流。

經發局提到，台中市今年度市集與名攤共計4,923顆星，較109年度3,891顆星成長26.52%，總星數榮登全國第一，也是各縣市中歷年最佳成績，第二名、第三名分別為928顆星及841顆星；台中市共有34處獲選優良市集，五星2處、四星1處、三星25處、二星6處，市集總星數共101顆星；樂活名攤則有2,072攤，其中五星10攤、四星33攤、三星636攤、二星1,339攤、一星54攤，名攤總星數共4,822顆星。

參與評核最多攤商的清水五權夜市負責人顏貽修表示，今年五月首次接獲經濟部評核訊息後，便積極配合經發局輔導夜市所有攤商報名，共計134攤參與，大家都很努力、自我提升，希望透過專家學者的評核，給予商品、攤位、服務等面向的建議，畢竟專家講一句勝過我們千言萬語，很多攤商在評核後，立即著手改善缺失，如辦理行動支付、價格標示、增加攤裙、設置遮罩等，攤商自發性的改變，是我們經營夜市最感到窩心的地方。

▲▼2022九合一大選,2022台中市長,2022台中市。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中市評核攤數2,072攤歷年來最高，也是全國之冠。

優良市集方面，經發局提到，建國公有零售市場、逢甲觀光夜市首度獲得五星優良市集肯定，是台中市首次出現五星的傳統市集，代表其在環境衛生、特色經營、顧客服務、組織運作績效、行銷推廣、社會公益責任等全方位表現，已在全國具有指標性與代表性。

針對樂活名攤部分，今年各星等大幅成長，五星名攤10家也是歷年最多，包含建國市場的新隆發醬園、濟生蔘藥行、源和冷凍食品行；第二市場的德昌手工藝生活館、嵐肉燥專賣店、小庭找茶；大甲蔣公路觀光夜市的正兄弟當歸鴨肉麵線、A+炸食美饌、喫茶小舖大甲蔣公店，以及逢甲觀光夜市的激旨燒鳥二店。攤商用心經營，不僅展現自我提升的努力，也見證勇於創新求變的成果。

▲▼2022九合一大選,2022台中市長,2022台中市。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲近年市府積極投入預算並爭取中央補助，優化市集硬體設。

經發局指出，近年市府積極投入預算並爭取中央補助，優化市集硬體設施，如老舊市場建物耐震能力補強、廁所整修、老舊電梯汰換等，全面加強市場硬體安全、照明、通風、環境衛生，營造嶄新、明亮的舒適購物環境。行銷方面，今年除暑期舉辦「虎呷袋」、「美味豐原歡慶八八」、「市場節能新生活 東協多元好買」等促銷活動外，接下來還有「第三市場百年慶」主題系列活動，並配合台中購物節「市仔虎勝」攤販集中區聯合行銷活動，同樣精彩可期，歡迎民眾踴躍參與。

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