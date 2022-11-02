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陳時中支持度「10月開始穩定成長」　林鶴明分析逆轉6關鍵

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席景美集應廟廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

自投入九合一大選以來，民調多次墊底的民進黨台北市長候選人陳時中，近日選情似乎升溫，最新支持度更超車無黨籍的對手黃珊珊，成為藍綠白三強中的第二名。對此，民進黨副秘書長林鶴明指出，他所掌握的資訊，陳時中自10月以來就都是穩定成長的趨勢，並分析當中6因素，直言「國民黨、民眾黨若還想老招打到底，顯然不一定討得到好處」。

《TVBS民調中心》1日最新調查顯示，國民黨的蔣萬安以37％支持度再次奪冠，而陳時中後來居上，支持度為27%，領先無黨籍黃珊珊的21%，超車6個百分點。

林鶴明指出，若該份民調為真，可以發現從10月2日到10月30日，這一個月以來，陳時中增加5個百分點，蔣萬安下滑3個百分點，黃珊珊下滑2個百分點。證明這一個月以來，陳時中的選戰策略與執行是有效的、蔣黃兩人顯然弊大於利。

林鶴明觀察，十月份在台北最大議題事件，就是10月中旬發生的豪大雨災情，民調反應證明陳時中第一時間暫停行程前往勘災有得分，蔣萬安反應慢半拍，黃珊珊則被柯文哲口無遮攔的言論拖累，成為台北市選戰10月份的最大拐點，證明市民在意的還是實質生活問題。

林鶴明表示，黃珊珊在TVBS的民調已經連續兩個月下滑，從8月26日最高的26%連兩個月各下滑，這當然是警訊，表示黃珊珊這兩個月的操作無力，不管是宣布參選、推出主要政策訴求等，都無法讓民調增加，更在選前一個月落至第三名，黃珊珊如何固守基本盤，甚至止跌回升，已是刻不容緩的目標。

至於蔣萬安，林鶴明表示，他在5月25日被國民黨中常會提名參選首都市長後，6月24日在TVBS的民調是39%，但經過四個月的選戰，蔣萬安民調跌到37%，幾乎被打回原形，甚至比提名時的民調還低，這證明蔣萬安陣營幻想的憑恃泛藍基本盤就想打贏選戰的策略，已經出現裂痕，蔣萬安不但沒有從黃珊珊身上拿到選票，甚至還有流失，顯然外界評論蔣萬安「躺著選」非空穴來風。最後一個月，蔣萬安小心躺久了就爬不起來了。

針對陳時中的民調，林鶴明說，自10月1日競選總部成立後，團隊運作已經上軌道，除了接續政策提出外，12區後援會成立、12區廟口開講輪流舉行、總統蔡英文舉辦社群之夜加持以及陪同深入各區廟口，顯見深入各區陸戰，也有創造效果，而國民黨與民眾黨持續猛攻高端，但顯然已無邊際效應，甚至打過頭，如今高端逐步公布價格、吸收出國PCR費用等資訊，陳時中陣營反擊提出防疫12問、高端姐妹的受訪影片，訴求醫藥過敏的民眾也應有選擇疫苗的權利，都有助於釐清爭議。

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