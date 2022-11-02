高虹安不忍了「一句話」嗆爆對手！　媒體人驚：犯大忌

▲高虹安大嗆林耕仁「無勝選機率」，黃揚明認為犯大忌。（圖／高虹安臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨候選人林耕仁指控民眾黨候選人高虹安，聘男友擔任立院公費助理；高虹安則回嗆林耕仁「幾乎沒有當選機率的候選人」。對此，媒體人黃揚明驚呼「這在政治操作上就犯了大忌！」

針對高虹安1日發聲明大嗆林耕仁「沒有當選機率的候選人」，甚至直指林耕仁加入綠營抹黑隊伍。黃揚明今天在臉書發文直言，這在政治操作上就犯了大忌。

黃揚明表示，若林耕仁的相關指控有問題，說清楚就好，不需要扯對方當選機率之類的，套句電影《食神》的台詞：「他高傲，但是宅心仁厚。他低調，但是受萬人景仰。」即使身為成就優異的菁英而高傲，也要宅心仁厚，尖酸刻薄的話，大可不必。

黃揚明分析，在非綠陣營分裂、且高虹安、林耕仁互咬的狀態下，從選情角度研判，確實對民進黨沈慧虹非常有利，新竹綠營持續執政機率大增。

至於傳聞聘男友擔任立院公費助理爭議，黃揚明認為，若高虹安的那位助理純粹掛名，並未從事助理工作，就領取公費，那當然可能有詐領助理費之嫌；但如果高虹安能證明其真實工作情況，那麼就算該助理有其他兼職，也都是合法的。至於感情問題，除非有不倫等問題，否則就是高個人私事。

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