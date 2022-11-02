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快訊／蔡英文點名3人「涉貪黑道」　籲：別讓地方變黑金特權溫床

▲▼身兼民進黨主席的總統蔡英文。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲蔡英文宣示「反黑金」為民進黨籍候選人助選。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰倒數24天，身兼民進黨主席的總統蔡英文2日表示，宜蘭縣、苗栗縣、南投縣都已經看到改變的機會，盼集結改革力量杜絕黑金溫床，更直接批評宜蘭縣長林姿妙涉貪、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦「具有黑道背景」卻自比南非前總統曼德拉，以及國民黨南投縣長候選人許淑華被指控跟黑道集團掛勾，呼籲「為台灣未來的民主發展做出正確的決定」。

民進黨今天在中常會前舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，邀請宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧與會。

蔡英文致詞時稱呼江聰淵、徐定禎、蔡培慧為「3位反黑金的最有力的戰將」，她表示，台灣這幾十年的民主成就受到了國際的肯定，但是直到現在，很多縣市的地方選舉仍然受到黑金的不當影響，這不是台灣社會所追求的民主，必須努力改變這個現狀。

對於宜蘭縣，蔡英文說，過去民進黨在宜蘭奠定「綠色執政品質保證」的口碑，宜蘭經驗一直是民進黨地方執政的典範，清廉、勤政、愛鄉土更成為民進黨的信念和行動準則，但現在宜蘭縣長卻因為涉嫌貪污弊案遭到起訴，起訴書指出，她涉嫌利用人頭帳戶，有超過7000多萬的洗錢或是或是金流無法交代，宜蘭失去過去讓人欽羨的光榮，需要一位有操守、做事有魄力的地方首長，再次擦亮宜蘭人引以為傲的招牌，相信江聰淵一定能繼承歷任宜蘭縣長的精神，承接清廉的政治，再次為宜蘭贏回光榮。

對於苗栗縣，蔡英文說，苗栗已經有72年沒有政黨輪替，長期財政赤字，加上特定派系把持，讓苗栗的縣政，沒有良好的建設和好的發展，「不僅如此，這次選舉，還有一位候選人，前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉，如果不換人、不換黨做做看，苗栗的政治文化，永遠無法被改變」。

蔡英文表示，一直到現在，徐定禎到市場去拜票，還是很多鄉親，不敢跟他握手，不敢拿文宣品，不敢表態，鄉親的支持都很低調，會默默走到他旁邊，比一個「讚」，或是在他旁邊小聲說「加油，我們都支持你」；自從徐參選以來，說明會一場比一場人數多，代表苗栗想要改變的民心，這次是最有機會翻轉苗栗的一次，請大家能夠團結力量，為苗栗終結「財政黑洞」，終結「黑金政治」，終結「派系政治」，共同建設新苗栗。

對於南投縣，蔡英文表示，國民黨籍的前縣長因涉及風災重建索賄等多項弊案遭到法院判刑，刑期加起來，超過400年，現任的國民黨縣長，還有國民黨這次推出的候選人，也都遭質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾，「只有終結黑金政治，南投才有可能發展，南投才有可能進步」，而蔡培慧是學者、社會運動者出身，專業又認真，帶著對家鄉及土地的堅持和熱情，挨家挨戶宣傳自己的理念，獲得越來越多民眾的迴響跟支持，南投人已經展現出想要改變的氣氛，「這一次，是最有機會翻轉南投的機會」。

蔡英文強調，黑金政治跟地方派系政治，都是台灣民主進一步深化，必須要嚴肅面對的挑戰，民進黨始終堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的信念，民進黨也要求所有被提名的候選人都必須簽署「廉政公約」，用明確嚴格的紀律來參選。

蔡英文說，「我們在宜蘭縣、在苗栗縣、在南投縣，都已經看到改變的機會，只有集結民眾的力量，只有集結改革的力量，我們才能夠杜絕黑金政治，不會讓地方政治，成為黑金特權的溫床」，大家的一票決定執政的路線，還有台灣的民主能不能繼續前進，以及國際會不會持續地有力地支持台灣，要用手中的選票展現台灣的選擇和意志，「我要請每一位選民，特別是宜蘭、苗栗、南投的鄉親，為自己的家鄉，投下關鍵的一票，為台灣未來的民主發展，做出正確的決定。」

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