柯志恩辦公室發言人陳冠安：柯志恩網路聲量優勢大於陳其邁

▲柯志恩辦公室發言人陳冠安表示，現任高雄市長在網路社群的討論聲量遠不如柯志恩。（圖／柯志恩競選總部提供）



政治中心／高雄報導

柯志恩辦公室發言人陳冠安表示，從9月28日至今，在臉書社群裡，雖然陳其邁討論貼文數是柯志恩的1.72倍，但柯志恩的影響力分數卻高達434,509分，高於陳其邁的427,990分。陳冠安說明：「顯示陳其邁即使因為現任優勢和受到傳統媒體報導，新聞曝光高，但在網路社群的討論聲量卻遠不如柯志恩，倘若陳沒有現任和媒體優勢，兩人聲量差距勢必將更大。」

陳冠安說，更重要的是，柯志恩不只聲量比陳其邁高，屬性也更加正面，臉書的憤怒指數，也就是每百個心情數產生的憤怒數，陳其邁是0.29%，柯志恩則是0.12%，雖然以經驗來看，兩人聲量都相當正面，但負面聲量比值陳是柯的2.4倍左右。

陳冠安也分析，除社群表現，在個人粉專表現上，雖然柯志恩粉專只有12萬規模，遠不如陳其邁的62萬，但柯的影響力分數也達到123,365分，高於陳的112,686分，以粉專相差5倍的規模來看，「陳其邁的社群表現確實不佳」。

陳冠安進一步指出，臉書上柯志恩只是略勝陳其邁，但在YouTube則是大勝，關鍵字影片的總觀看數高達2865萬，是陳其邁1852萬的1.55倍。

以10月30日，柯陳兩人同天造勢，兩人的直播與會後臉文表現來看，陳冠安直指，柯的表現也勝過陳。陳該篇臉文心情數至今是1.6萬、直播是8.6萬觀看；柯臉文則是3.1萬和16萬次觀看，皆是陳的兩倍。

陳冠安總結，大幅的正面聲量確實帶動柯志恩支持率的顯著成長，陳的支持率則顯示登場即巔峰的情況，在柯大幅成長的情況下，已較無成長可能。至於陳其邁陣營認為「抓漏」宣傳策略帶動聲量成長的說法，陳冠安認為是無稽之談，指出雖然媒體大幅報導，但其實在社群上表現不佳，以關鍵字「陳其邁」和「抓漏」來檢索，影響力僅6635分，YouTube觀看數88645次，分別佔陳其邁此期間1.6%的臉書聲量和0.5%的YT瀏覽次數。