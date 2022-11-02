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為藝術奉獻！北港朝天宮文化組長紀仁智　獲雲林文化藝術貢獻獎

▲ 文史工作者紀仁智為北港朝天宮文化組長，為北港地區長期推動藝文產業發展、文資保存的關鍵人物，亦曾於2021年獲第一屆文化部文協獎章，無私奉獻精神，實為典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 文史工作者紀仁智為北港朝天宮文化組長，為北港地區長期推動藝文產業發展、文資保存的關鍵人物，亦曾於2021年獲第一屆文化部文協獎章，無私奉獻精神，實為典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林不是文化沙漠，而是深藏不露的縣市」，雲林縣政府今（2)日公布第十八屆雲林文化藝術獎貢獻獎得獎名單，將於11月5日在北港文化中心舉辦盛大頒獎典禮，給予得獎人最高尊榮的肯定。

其中貢獻獎被譽為雲林縣藝文界最高殊榮，表揚藝文領域中具有卓越成就及貢獻者，由竹笛演奏家陳中申、歌仔戲樂師林竹岸、布袋戲藝師廖文和、書法家阮威旭、藝術家楊柏林、中研院士李豐楙、文學家林雙不、文史工作者紀仁智等8位獲得，對於所有文化藝術界先進前輩，一生為雲林文化藝術奉獻，雲林縣政府特別表達最高敬意跟肯定。

其中文史工作者紀仁智為北港朝天宮文化組長，為北港地區長期推動藝文產業發展、文資保存的關鍵人物，2021年為配合防疫三級警戒，朝天宮不開放信眾入廟參拜，利用疫情期間，錄製線上導覽，針對各種寺廟相關文物(包括歷代木雕、百年進香旗、南北管服飾及樂器、古神像、古老陣頭神轎等)進行詳盡的文物解說，讓民眾於世界各地都能盡覽古文物之美，並於2021年獲第一屆文化部文協獎章，無私奉獻精神，實為典範。

雲林縣長張麗善表示，希望透過文化藝術傳承保存，向下扎根、奠定基礎，培育更多人才，讓雲林文化藝術更加發光發熱。

▲ 文史工作者紀仁智為北港朝天宮文化組長，為北港地區長期推動藝文產業發展、文資保存的關鍵人物，亦曾於2021年獲第一屆文化部文協獎章，無私奉獻精神，實為典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 文史工作者紀仁智為北港朝天宮文化組長，為北港地區長期推動藝文產業發展、文資保存的關鍵人物，亦曾於2021年獲第一屆文化部文協獎章，無私奉獻精神，實為典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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