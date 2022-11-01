1票2000買票雲林最高！8人遭約談　鄉長候選人樁腳3萬交保

▲雲林再傳現金賄選，麥寮某鄉長候選人之吳姓樁腳以一票2000元為對價尋求有投票權選民支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署指揮偵辦麥寮鄉鄉長候選人樁腳現金買票案件，昨（31）日約談該鄉長候選人的吳姓樁腳，以及民眾共8人到案，檢察官偵訊後，認吳姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂犯罪嫌疑重大聲請羈押，法院以3萬元具保候傳，其餘人等則請回。

雲林地檢署說明，經查，此件麥寮某鄉長候選人之樁腳吳姓男子，以每票現金2000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨(31)日陸續約談樁腳、選民等8人到案說明及接受檢察官訊問，本署檢察官偵訊後，認為樁腳吳男涉嫌犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押，法院羈押庭訊後予以3萬元具保。

雲林地檢署呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲雲林再傳現金賄選，麥寮某鄉長候選人之吳姓樁腳以一票2000元為對價尋求有投票權選民支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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