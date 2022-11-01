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行車糾紛狂吼數十分鐘！雲林男大生VS.夫妻檔　女警也動怒

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市府文路與大學路萊爾富日前發生行車糾紛，一群人在路邊對嗆、狂吼吵鬧達數十分鐘，爭論不休最後報警處理，2名女警到場釐清案情，雙方你一言我一句互相指控，當場令女警動怒大吼「不要再吵了」！最後雙方互不提告各自離去。

▲雲林斗六市大學路與府文路日前發生行車糾紛，雙方一度火爆對嗆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市大學路與府文路日前發生行車糾紛，雙方一度火爆對嗆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市府文路萊爾富門口之行車糾紛案影片，近日於臉書平台上被公開，案發於上個月25日19時30分，影片中一名男大生騎車行經府文路與和平路T字路口，遇到一對夫婦疑騎車轉彎未打方向燈，急按鳴喇叭示警，男大生認為遭對方一路尾隨到大學路口的便利商店，且盯著他看，即上前詢問「怎麼了嗎？」瞬間挑起雙方衝突。

▲雲林斗六市大學路與府文路日前發生行車糾紛，雙方一度火爆對嗆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男大生的機車前方行車記錄器拍下夫妻檔從路口右轉畫面，前車煞車燈亮明顯有煞車減速。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

糾紛一方之夫妻2人分騎2輛機車，上傳之影片中在便利商店門口，雖然丈夫盯著男大學生看，但妻子從便利商店出來手上疑似提著網購包裹，應為碰巧冤家路窄相遇，非刻意尾隨。雙方一言不和相互指控，男大生說差點撞到、夫妻檔則認為就沒撞到且也放慢速度讓他先過，有什麼好吵？疑似認為男大生挑釁，雙方情緒都相當激動，在場其他人見狀趕緊報警處理。

▲雲林斗六市大學路與府文路日前發生行車糾紛，雙方一度火爆對嗆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男大生的機車後方行車記錄器拍下夫妻檔從路口右轉畫面，沒有直接切進車道，先讓大學生一行人經過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，斗六市府文路行車糾紛案件，警方立即到場處理，經瞭解事發原因係因雙方行經路口未減速讓行，導致雙方在府文路超商前發生口角衝突，現場無人受傷，經詢雙方均無人提出告訴，警方抄登在場人資料並告知相關權利及告誡不可有鬥毆行後，雙方自行離去。

▲雲林斗六市大學路與府文路日前發生行車糾紛，雙方一度火爆對嗆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雙方冤家路窄於便利商店相遇，夫妻檔的丈夫盯著男大生看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方呼籲民眾駕駛交通工具應遵守交通規則，注意禮讓人車，勿因一時行車糾紛而有過激行為，甚至引發鬥毆衝突，衍生更大的事故，如有任何狀況，請打110報案，由警方處理。

▲雲林斗六市大學路與府文路日前發生行車糾紛，雙方一度火爆對嗆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男大生雖指夫妻檔尾隨，但畫面中顯見太太是進入萊爾富領取網購包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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