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狠打臉！被交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　玉米辰：謝謝部長給我動力

▲玉米辰在臉書分享得獎心情。（圖／翻攝自Facebook／玉米辰）

▲玉米辰在臉書分享得獎心情。（圖／翻攝自Facebook／玉米辰）

記者楊惠琪／台北報導

有台灣宮崎駿之稱的繪本家玉米辰，去年曾為了搶救兩千本印妥卻遭銷毀的作品《守護大海的人》槓上交通部，只因為部長換人，書中「長官的話」不能續用，狠遭銷毀。這本繪本今天（2日）獲得由英國插畫協會舉辦的「2022年世界插畫大獎」，玉米辰也在臉書特別寫下：「感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」。

本名陳旻昱的玉米辰，在2020年受交通部委託以「燈塔」為主題創作繪本，2021年4月繪本印製完成，但林佳龍因太魯閣出軌案在4月20日去職，4月底新舊部長交接，換王國材上任，原版繪本因為印有林佳龍「部長的話」，航港局通知必須重印，還稱是新任部長王國材要求，並將出版時間延至9月。

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▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

玉米辰不捨被擱置的繪本要銷毀重印，希望能將原本印好的繪本捐給學校或圖書館，新任部長王國材還一度親上火線，到玉米辰臉書回覆「未要求銷毀」，但該批繪本卻早已被交通部人員銷毀，曾讓玉米辰忿忿不平。

玉米辰今在臉書分享得獎消息並指出，「以前很少關注國際的插畫大賽，感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」，這次他首次投件參賽，還意有所指的說：「感謝 World Illustration Awards 2022評審無棄嫌！」、「我把世界插畫大賽兒童出版類獎（ Professional Children's Publishing）拿回台灣了！」這也是台灣首次有人拿下這個獎項。

玉米辰接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，除了這次得獎的品《守護大海的人》，去年同一時間，郵局委託他以郵差的故事創作繪本，繪本已經全部完成，卻遭郵局片面解約，也拒絕溝通，甚至把他的作品嫌到一文不值，這次參賽，就是為了證明自己的專業價值，批評郵局「整個解約過程相當粗暴，難道握有公器的高官，就可以這樣做事情？」

玉米辰還說，去年繪本銷毀爭議發生時，王國材曾到他臉書留言，他也回覆王國材說，願意到部長辦公室說明，把所有委託、創作、解約等過程，來龍去脈說清楚，但對方一直沒有回應。

玉米辰以《守護大海的人》兒童繪本參加英國插畫協會（The Association of Illustrators ,AOI）舉辦的2022年世界插畫大獎WORLD ILLUSTRATION AWARDS，在專業童書出版品類別中獲得大獎，該繪本以「燈塔守」子女第一人稱的角度來說故事，引導讀者進入百年孤寂的燈塔世界。由交通部航港局委託繪製並由該局出版，去年底也曾榮獲台灣2021 Openbook好書獎的年度童書，但目前在博客來網站上顯示「已絕版，無法銷售」。

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

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