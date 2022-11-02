交部公告廢除！　「拒量體溫罰1.5萬、發燒搭車禁令」11／7走入歷史

▲指揮中心宣布11/7起公共場域不強制量測體溫。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

11月7日後公共場域量體溫解除強制規範，交部也同步取消大眾運輸體溫量測強制措施，雙鐵年底前可保留紅外線測溫儀提供有需要旅客自主量測。交通部近日也正式公告廢除交通場站量測體溫和發燒不得搭乘公告，已上路31個月的拒量體溫最高開罰1.5萬元、發燒禁止搭乘等規定將在11月7日走入歷史。

新冠疫情影響，2020年4月1日起，搭乘台鐵、高鐵及客運等大眾交通運輸，以及進入郵局、港口、機場和國道服務區賣場等，都須強制量體溫，勸導不聽或不配合者，可依《傳染病防治法》，開罰3000元至1萬5000元；此外，若有發燒也禁搭大眾運輸或禁入交通場站，有症狀仍執意搭乘或進入將可罰6萬到30萬元。

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不過邁入與病毒共存後疫情時代，中央流行疫情指揮中心宣布今(2022)年11月7日起，公共場域強制量體溫規定將解除，交通部11月7日起也將同步取消大眾運輸體溫量測強制措施，不過台鐵、高鐵於年底前仍可保留既有紅外線測溫儀提供旅客自主量測。

交通部11月1日也公告，廢止交通部部109年3月31日交航字第1095003830號有關「為防治控制嚴重特殊傳染性肺炎所需，機場、港口、高速鐵路車站、台鐵車站、國道及公路客運轉運站、高速公路服務區、郵局營業處所實施量測體溫，倘有體溫過高情形，不得搭乘大眾運輸工具（不含捷運），或不得進入服務區、郵局營業處」之公告，自111年11月7日生效。等同實施已31個月、超過2年半的量測體溫和發燒禁搭等規定和罰則將走入歷史。

交通部表示，配合新防疫政策，雖未強制發燒禁搭大眾運輸，但仍建議民眾有發燒等症狀，避免搭乘大眾運輸；此外，現行戴口罩、清消措施則仍持續執行。