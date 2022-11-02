　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被航港局銷毀繪本「奪世界大獎」　交長恭喜「還原當時關鍵對話」

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

記者李姿慧／台北報導

「台灣宮崎駿」繪本作家玉米辰曾為航港局創作《守護大海的人》繪本，因新舊交長交接，2千多本印有「前部長林佳龍的話」繪本遭航港局銷毀重印，該書近日獲世界插畫大獎，玉米辰在臉書酸「謝謝王國材部長給我動力」。對此，王國材表示，恭喜玉米辰，繪本很棒。王也喊冤，當時他並無要求銷毀。

玉米辰(本名陳旻昱)為航港局創作《守護大海的人》繪本，描述守護燈塔故事，去(110)年10月玉米辰在個人臉書控訴，指該書印製完成後，卻因新舊交通部長交接，《守護大海的人》繪本得全部重印，玉米辰更點名交通部長王國材不要銷毀2000本已印製好新書並捐做公益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材當晚得知後下令保留並分享給民間團體，不過事後航港局坦言該書印有「前部長林佳龍的話」已銷毀，航港局長葉協隆曾自請處分。王國材事後說明他未要求航港局銷毀，僅在接獲幕僚單位詢問寫序一案，指示未來各單位發行繪本不需要放他個人(王國材)的序，由各單位自行發行和行銷。

該本《守護大海的人》繪本獲得世界插畫大獎，玉米辰今在臉書分享得獎消息並指出，「以前很少關注國際的插畫大賽，感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」。這也是台灣首次有人拿下這個獎項。

對此，王國材今出席立法院交通委員會於休息時間受訪表示，恭喜玉米辰得獎，他覺得玉米辰繪本做得很好，小朋友教育很重要，他完全支持。

▲▼交通部長王國材 交通委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

不過王國材也為去年繪本事件喊冤，王國材指出，他在上任交通部長第一天，交通部主秘跟他說有一批繪本要印，是否用部長名字發行，他就跟主秘只有這次對話，他說機場公司、航港局和郵政公司有其所長，不需要用他王國材的名字，他只有講這句話，沒去交代銷毀重印這件事，只是告知不需要每本發行繪本需要都用他名字發行。

王國材強調，當時主秘拿十、二十項前後部長交接事項問他，他認為這件事就回歸各局自行去發行，如果他知道是印好的繪本，絕對不會讓它被銷毀，錢都花了，他根本不在意掛任何人名字，只是認為就回歸各局自行發行，若桃園機場發行的書掛他的名，他認為機場公司和民航局首長代表性更高，包括書也一樣，雖一開始曾有書用他的名義，後來的書就回歸到各單位自行發行。

王國材說，玉米辰繪本做得很好，他也肯定，他並沒有要求銷毀繪本，作家中間也曾透過立委跟他談，他也告知他沒有這樣的意思，當時想法只是想回歸各單位自行發行。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／候選人染疫亡　嘉義市長選舉停止
快訊／市長候選人猝死！　染新冠肺炎死亡
鄭家純「分手→復合→結婚」過程曝！　2年內不想生小孩
快訊／團團看到陸專家來探望「爬起來進食」　動物園：很爭氣！
快訊／24歲女陳屍沙灘　全身赤裸
鄭家純❤177cm日本老公　「正面合照」曝光
鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了
確診隔離改5+n　指揮中心：有傳染力但很弱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生人迴避！林口今下午「路祭儀式」　路線、時間曝光…家長怕爆

「團團病重」中國專家火速來台　農委會願提供必要醫療協助

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

麥當勞推120元高檔咖啡　國產「阿里山雲霧單品咖啡」限量上市

農曆十月到！12生肖運勢解析：屬虎有五星財運、屬狗脫單機會高

專家分析MIS-C確診數低估！羅一鈞：通報條件其實蠻寬鬆的

別嚇到！照片中「這不是心臟，而是胃」　醫：有這症狀注意

老婆懷孕不能啪啪！他看「學長出軌嫖妓」心動了：想找別人愛愛

教師沒打3劑「周周快篩」惹怨　王必勝：下周討論解除24職類3劑令

7+n改5+n「轉換期天數怎麼算？」　王必勝解答：以確診日為準

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

生人迴避！林口今下午「路祭儀式」　路線、時間曝光…家長怕爆

「團團病重」中國專家火速來台　農委會願提供必要醫療協助

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

麥當勞推120元高檔咖啡　國產「阿里山雲霧單品咖啡」限量上市

農曆十月到！12生肖運勢解析：屬虎有五星財運、屬狗脫單機會高

專家分析MIS-C確診數低估！羅一鈞：通報條件其實蠻寬鬆的

別嚇到！照片中「這不是心臟，而是胃」　醫：有這症狀注意

老婆懷孕不能啪啪！他看「學長出軌嫖妓」心動了：想找別人愛愛

教師沒打3劑「周周快篩」惹怨　王必勝：下周討論解除24職類3劑令

7+n改5+n「轉換期天數怎麼算？」　王必勝解答：以確診日為準

生人迴避！林口今下午「路祭儀式」　路線、時間曝光…家長怕爆

「團團病重」中國專家火速來台　農委會願提供必要醫療協助

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

中信盃黑豹旗／葳格2人禁賽11人打滿7局　隊長吐心聲

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！心動2關鍵點頭嫁了：他假日還會打工

台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

爸買爆好市多12箱神物　去年也這樣搬：養女兒真燒錢

獨／確診者隔離縮短為5天、快篩陰可解隔

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　作者酸：謝謝部長給我動力

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

快訊／國1汐止走山封閉　今早上班紫爆畫面曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

更多熱門

相關新聞

交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　作者酸：謝謝部長給我動力

交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　作者酸：謝謝部長給我動力

有台灣宮崎駿之稱的繪本家玉米辰，去年曾為了搶救兩千本印妥卻遭銷毀的作品《守護大海的人》槓上交通部，只因為部長換人，書中「長官的話」不能續用，狠遭銷毀。這本繪本今天（2日）獲得由英國插畫協會舉辦的「2022年世界插畫大獎」，玉米辰也在臉書特別寫下：「感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」。

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

國1汐止走山「設28支偵測器沒發揮預警」　高公局1個月內盤點檢討

國1汐止走山「設28支偵測器沒發揮預警」　高公局1個月內盤點檢討

國1汐止匝道C級穩定邊坡「竟走山」　交長：檢討邊坡上緣設偵測器

國1汐止匝道C級穩定邊坡「竟走山」　交長：檢討邊坡上緣設偵測器

南投347↑露營場合法化　王國材允協助

南投347↑露營場合法化　王國材允協助

關鍵字：

繪本玉米辰交通部王國材世界大獎守護大海的人

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

錢存入銀行就沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面