被航港局銷毀繪本「奪世界大獎」　交長恭喜「還原當時關鍵對話」

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

記者李姿慧／台北報導

「台灣宮崎駿」繪本作家玉米辰曾為航港局創作《守護大海的人》繪本，因新舊交長交接，2千多本印有「前部長林佳龍的話」繪本遭航港局銷毀重印，該書近日獲世界插畫大獎，玉米辰在臉書酸「謝謝王國材部長給我動力」。對此，王國材表示，恭喜玉米辰，繪本很棒。王也喊冤，當時他並無要求銷毀。

玉米辰(本名陳旻昱)為航港局創作《守護大海的人》繪本，描述守護燈塔故事，去(110)年10月玉米辰在個人臉書控訴，指該書印製完成後，卻因新舊交通部長交接，《守護大海的人》繪本得全部重印，玉米辰更點名交通部長王國材不要銷毀2000本已印製好新書並捐做公益。

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王國材當晚得知後下令保留並分享給民間團體，不過事後航港局坦言該書印有「前部長林佳龍的話」已銷毀，航港局長葉協隆曾自請處分。王國材事後說明他未要求航港局銷毀，僅在接獲幕僚單位詢問寫序一案，指示未來各單位發行繪本不需要放他個人(王國材)的序，由各單位自行發行和行銷。

該本《守護大海的人》繪本獲得世界插畫大獎，玉米辰今在臉書分享得獎消息並指出，「以前很少關注國際的插畫大賽，感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」。這也是台灣首次有人拿下這個獎項。

對此，王國材今出席立法院交通委員會於休息時間受訪表示，恭喜玉米辰得獎，他覺得玉米辰繪本做得很好，小朋友教育很重要，他完全支持。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

不過王國材也為去年繪本事件喊冤，王國材指出，他在上任交通部長第一天，交通部主秘跟他說有一批繪本要印，是否用部長名字發行，他就跟主秘只有這次對話，他說機場公司、航港局和郵政公司有其所長，不需要用他王國材的名字，他只有講這句話，沒去交代銷毀重印這件事，只是告知不需要每本發行繪本需要都用他名字發行。

王國材強調，當時主秘拿十、二十項前後部長交接事項問他，他認為這件事就回歸各局自行去發行，如果他知道是印好的繪本，絕對不會讓它被銷毀，錢都花了，他根本不在意掛任何人名字，只是認為就回歸各局自行發行，若桃園機場發行的書掛他的名，他認為機場公司和民航局首長代表性更高，包括書也一樣，雖一開始曾有書用他的名義，後來的書就回歸到各單位自行發行。

王國材說，玉米辰繪本做得很好，他也肯定，他並沒有要求銷毀繪本，作家中間也曾透過立委跟他談，他也告知他沒有這樣的意思，當時想法只是想回歸各單位自行發行。

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