15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

▲國1汐止交流道走山。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道1號南向汐止匝道邊坡昨(1日)小規模走山，匝道11月4日周五下午5時前搶通，立委今質疑C級邊坡一年檢測一次，高公局因豪雨10月18日特別檢測，結果說無明顯疑慮，事後卻崩落，一年花4.7億元邊坡檢測有甚麼用。交長王國材表示，偵測器的密度和廣度將會請高公局再加強。

立委林俊憲今在立法院交通委員會質詢時表示，高公局一年光花在邊坡檢測就要4億7千萬元，一年快5億元，高公局10月18日剛去檢測，特別檢測汐止這一段，結果說無明顯疑慮，國道建設基金預算編列針對邊坡和隧道安全維護，目前邊坡巡查監測全國國道2千多處邊坡處於安全穩定狀態。

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林俊憲說，檢測說邊坡穩地，但事後邊坡塌下來，說是岩盤斷裂問題，理由一堆，這邊坡二周前剛檢測完，上面就插了28支偵測器，有雨量、地瞄傾斜等偵測，邊坡上面滿滿監測儀器，為何無法發現？做這個有何意義？每年花那麼多錢，希望該用到就要發揮作用，但二周前剛檢測完，寫的報告都沒問題，出了事卻說檢測不出來。

林俊憲指出，台北、北部冬天會下雨，邊坡安全性不一樣，現在C級邊坡一年檢測一次，也會因應豪雨檢測，但檢查有甚麼用，2周後仍坍塌，北部邊坡有經常性大雨，應該要有不一樣檢測標準。

交通部長王國材表示，高公局對邊坡都有定期檢測和颱風、豪雨檢查，針對597處C級邊坡偵測器密度和廣度，會請高公局再加強。

立法院交通委員會今也通過臨時提案，要求交通部一周內提出國道1號崩坍施工計畫邊坡穩定分析報告，並要求強化國道、公路級鐵道施工邊坡穩定安全，2個月內提出並制定應進行邊坡穩定分析報告法規機制。