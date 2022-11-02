小六親戚問「XD是什麼？」她爆衝擊　網狂列1排：即時通回憶啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

每個年代多少存在著價值觀念、生活態度的差異，流行用語更成為彼此間「顯而易見的代溝」。就有女網友最近被小六親戚問，XD是什麼意思？這番話讓她超衝擊，不少網友也心有戚戚焉，紛紛回憶起時代的眼淚。

女網友日前在Dcard發文直呼，「今天一個國小六年級的親戚問我，XD是什麼意思？瞬間覺得自己好老，但以前拿掀蓋手機時，打字都超喜歡加XD、:p、Orz之類的。」

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說到這些曾紅極一時的網路用語，「XD」是網路形象表情，X代表眼睛，D代表嘴巴，像是哈哈大笑或不懷好意的笑容，後來也出現xd、xddddd等變體；至於「Orz」則是起源於日本，是火星文的代表之一，原本有悔恨、悲憤等含意，後來被廣泛使用，也有無可奈何、拜託、佩服、被某某人打敗的意思。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們不禁笑回，「沒關係，我也喜歡用XD」、「我都是xd，因為懶得切換大小寫」、「還有-.-跟0.0」、「= =不能忘」、「用電腦就會想打XD」、「目前最愛用^_^威脅男友」、「OAO震驚、AOA矮油不錯唷、OUO 害羞，這個有點難解釋、XD好笑、wwww很好笑」、「時代的眼淚，居然已經開始有代溝了，超喜歡打XD」、「原來現在小朋友已經不會用XD了嗎」。

▲無名小站。（圖／翻攝爆廢公社）

另外，不少人也舉出時代的回憶，「E世代最ㄅㄧㄤˋ的事情，就是到戰略高手上奇摩家族，一邊用即時通把妹，或帶著最新的哈電族跟同一掛的麻吉去西門町壓馬路。前幾天看食字路口，裡面竟有路人還在用BBcall，ㄘㄟˊ太瞎了吧！手機才是最新的潮流，現在大眾電信的學生專案超便宜，這是一定要的啦～我出社會後，還要去辦喬治瑪莉現金卡，來買夢寐以求的Sony Ericsson鯊魚機。如果有人看不懂，哇哩咧，你們就真的是LKK了」、「:⁠-⁠) ^⁠_⁠^ (⁠^⁠^⁠) :⁠,⁠-⁠) 8⁠-⁠) B⁠-⁠) o⁠:⁠-⁠) :⁠-⁠D ;⁠) ;⁠-⁠) :⁠-⁠P :⁠-⁠$ :⁠‑⁠X :⁠-⁠| :⁠'⁠( :⁠-⁠( >⁠.⁠< =⁠_⁠= O⁠_⁠o :⁠0 :⁠-⁠O，好像是奇摩即時通回憶」。

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