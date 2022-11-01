求婚包場費「要助陣友平攤」　她外縣市趕去：不便宜！親友卻打臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友發文抱怨，好友的男友日前包了間餐廳要求婚，並找來兩方親友到場助陣；沒想到，她特地從外縣市往返，餐費自付就算了，連包場、布置費用都要平攤，讓她不禁傻眼，「這有道理嗎？」

女網友在Dcard發文提到，一開始對方只提供日期，問是否有空參加這場求婚，等她回覆時間允許後，才表示會收費，「如果說餐費自付我還覺得可以接受，查了一下餐廳菜單，這個價格根本連他包場、布置的費用都涵括在內。」

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她直言，「你要求婚，我們出席幫你充場面、幫你暖氣氛，外縣市往返的車馬費就算了，連場地費都要我們幫你平攤，這有道理嗎？而且還非常不便宜。」

▲她從外縣市特地趕去，沒車馬費就算了，還得當包場分母。（示意圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，為求唯美畫面，他們也被要求準備透明雨傘，這讓原po更傻眼了，「如果有人沒有透明傘的話，不就還要特地去買？我認為應該是你要準備提供給我們才對吧？」

對此，網友們紛紛回應，「自己求婚還要朋友幫忙出錢是怎樣」、「我不會去，然後會叫朋友也不要去，直接讓他求婚開天窗」、「好雷，如果女生知道一定覺得很丟臉」、「不要去，幫忙求婚舟車勞頓之外，還要出力幫忙，這種吃力不討好的事還是不要做吧」、「笑死...沒錢還敢求婚」、「請人幫忙不包紅包、請吃飯感謝就算了，還收錢？沒錢就不要想著要排場」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，PO文也釣出其他親友，表示「我是在場唯一女方友人，唯一真預言家，請不要穿（冒充）我的身分。參加求婚是帶著祝福的心，而且是去之前就有先告知會收費了，如果不想付，可以選擇不去，沒人逼迫吧？又不是去之後才告知要收費，願意付錢來祝福，就不要嘰嘰歪歪的好嗎？」這番話再度掀起討論，不少網友也卡位求後續。

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