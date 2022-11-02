老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

▲一名男網友上網詢問太太懷孕期間是否會同意老公約砲買春，遭網友一面倒批評。（示意圖，xframe）

圖文／鏡週刊

女人懷胎10月，夫妻間性事可能停擺或變得小心翼翼，不少老公可能這時出軌偷吃紓解生理需求。一名科技業男網友在網路詢問其他網友，老婆如果懷孕，可以接受老公為了生理需求約砲或買春的行為嗎？遭眾網友一面倒狂批，認為女人不是生小孩工具，這種男人「還是不要出來害人比較好」。

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一名男網友在《Dcard》發文提問「女生能接受懷孕期間，老公找其他女人做愛嗎？」文中表示「很多科技業的學長、前輩們表面上跟老婆說我一定不出軌，實際上iPhone裝個嫖妓APP，下班後跑去嫖妓，騙老婆說是去加班」，案例眾多，而且元配都不知情。

原PO認為面對男人有生理需求的現實，但「老婆懷孕時畢竟有很多不方便，很難有酣暢淋漓的性愛」，如果男方跟老婆溝通在懷孕期間在外面找其他女生發生性關係，「目的單純是滿足生理需要，就像吃飯喝水一樣，不放任何感情」，並允諾做好安全措施，是否女生會同意「老公在自己懷孕期間去約砲、一夜情、嫖妓、包養或是找女性好朋友解決生理需求」？

此文一出讓一票網友氣炸，不少人認為女人不是生小孩工具，「老婆在懷孕生產，是生死交關的事」，男方幫不上忙也就算了，連下半身都管不住，也反問如果女方有生理需求，男生是工程師正在爆肝中，女方可以找個老王在家裡「性愛分離」嗎？

一些女網友則直接表明絕對直接離婚，「懷孕生小孩已經承擔大部分的辛苦了，還要承擔得性病的風險，有夠噁心」；部分人則酸：「如果老公變胖變醜，一整個讓老婆沒有性慾，那老婆出去找小鮮肉也應該可以接受吧」、「你可以接受你老婆給你戴綠帽，就可以啊！」更無法接受原PO論調，直白嗆「雙手萬能，你沒手嗎？」

還有網友分享周邊同事經驗表示，曾有英國同事偷吃被老婆發現後，順勢說希望可以把婚姻變成開放式婚姻，不然就乾脆離婚，沒想到真的採取開放式婚姻後，男同事反而後悔得要死，因為他老婆外面過得比他精彩太多，他現在每次看到老婆回家很開心的樣子就憂鬱到不行，而且反悔想回到婚姻忠誠關係時，就會被自己當初那句「不開放就離婚」打臉打成豬頭。

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