LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

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LINE禮物跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO覺得好友沒傳訊息告知有點不禮貌。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE推出許多功能，其一就是能透過「LINE禮物」送東西給朋友。就有網友發文表示，之前她送朋友兌換券，但因對方未在期限內兌換，所以LINE便通知並退錢，對此，她實在覺得好友不太禮貌，大家是怎麼想的？貼文曝光後，留言風向幾乎一面倒。

這名網友在Dcard上，以「透過LINE送禮物被退回」為題發文，提到她之前透過LINE禮物送好友兌換券，但因對方未在期限內兌換，所以錢就被退回來了。由於退回當下，LINE會發通知給送禮者，因此她認為，好友如果來不及換，至少可以傳訊息說一聲，然而對方卻完全沒表示，讓她覺得有點沒禮貌。

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原PO事後想了想，也好奇是不是因為好友覺得兌換券沒誠意，所以才不想花時間去領呢？大家是怎麼想的？她也補充，那是認識很久的朋友，即便現在關係沒有過去緊密，但還是會想保持聯繫，對於不兌換禮物，就想知道對方意思。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲好友若未兌換票券，LINE會發訊息通知並退款。（圖／翻攝自LINE）

貼文曝光後，底下網友大多表示，「也不用想太多吧，因為我很少去注意自己還有兌換券，忙起來也忘記我朋友有送我，收到禮物退回的訊息才想到」、「有時候就只是忙而已，也要被你想成這樣」、「我其實也很常忘記有禮券欸，不用想太多啦」、「個人也有被送過幾張，當然很謝謝，但是要特意去店面去換自己可能沒這麼想吃的東西，有時候真的拖著就過期了」。

不過也有網友和原PO有類似想法，「我還以為是我發的，沒事沒事，別人覺得沒什麼，只好安慰自己是我自己太敏感、太容易在乎，下次別送了」。

此外，還有些網友直呼，「我覺得是單純忘記，我送我朋友的也是被退回來，還有點賺到的感覺，月底剛好沒錢吃飯」、「被退回來好啊！你有送，所以心意到了，被退回來就退錢了不是嗎」、「我也被退過，拿到錢小確幸哈哈哈哈哈」、「我也會覺得賺到」。

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