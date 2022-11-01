沒看過同學長相！男大生戴2年口罩「帥臉被遮住」：搭訕我的人變少

▲邊境解封，但口罩相關規範仍持續。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布，11月7日取消公共場所和營業場所量體溫，不過戴口罩的防疫規定仍繼續，就有一名男大生表示，現在是大一生，因為戴口罩的緣故，班上同學的全臉根本沒看過幾個，而且戴口罩超悶，也把他帥氣的臉龐遮住，還說這疫情就只是感冒，根本不需要那麼緊張，貼文遭到網友砲轟。

原PO在Dcard上發文，「白癡口罩還要戴多久呀」，疫情爆發時才高中二年級，如今兩年過去了，他已成為大一新生，到現在還沒看過班上幾個同學的全臉，「請問這白癡口罩跟進門前先消毒，還要搞多久啊」，戴整天的口罩很悶，而且吃完東西戴上口罩都會有黏黏的感覺。

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「最氣的是都把我的帥臉遮住了」，他無奈，自從戴上口罩之後，就幾乎沒有被搭訕過，而且現在很多人口罩愛戴不戴，疫苗沒打過半劑，至今也沒有確診過，「很明顯這疫情充其量就是感冒嘛，搞得大家人心惶惶 」。

▲原PO希望口罩令可以快點解除 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，底下網友罵翻，「有透明口罩喔，要不你拿保鮮膜包在你臉上，就不需要擔心你的帥臉被遮住」、「照片發上來再說帥哥，不然一律當早餐店阿姨的帥哥」、「不擦嘴怪口罩，笑死」、「如果戴口罩就沒有人搭訕那可能真的不太帥」。

也有網友指出，確診的症狀每個人不一樣，「這症狀比一般感冒還嚴重，不舒服程度跟流感差不多，但好了之後還有後遺症，不要說的只是一般小感冒這麼簡單」、「我確診後免疫力下降伴隨著一堆症狀，吃不完的藥」、「確診完四個多月了，半夜有時候都會咳到乾嘔」、「真的後遺症超煩，每天半夜狂咳」、「我確診後亂經三個月，一個家人手在靜止狀態下會發抖，一個到現在還是容易喘」。

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