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社會 社會焦點 保障人權

攀雪山主峰遇濃霧！身旁即山谷脫隊男冷到皮皮挫　驚魂17hrs獲救

▲▼34歲男子在雪山上一人離隊上廁所，獨自登頂後回程途中迷路。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子（黃色雨衣者）攀登雪山卻遇濃霧，救援人員經過10小時路程，終於協助人平安脫困。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、蔡怡萍／連線報導

時序進入秋冬，高山氣候也轉為冰冷，雪山主峰氣溫剩下10度左右，上月30日有一名張姓男子前往登山，山區卻突起濃霧、能見度直直落，他下山時脫隊迷路，距離登山口至少10小時的路程，氣溫又濕冷難耐，他只好向119求援，立即成立搜救小組出發尋找，一行人同時不斷安撫張男、並謹慎小心地前往受困地點，終於及時找到渾身發抖無力的張男，歷經17小時的驚魂後，將他安全送達山莊休息。

▲▼34歲男子在雪山上一人離隊上廁所，獨自登頂後回程途中迷路。（圖／記者邱中岳翻攝）

雪山近日也飄著毛雨，氣溫驟降，日前有一組8名登山客前往攀登雪山主峰，其中一名34歲張姓男子離隊上廁所，接著再獨自登頂，但回程途中突然發現大霧瀰漫，前方路徑途一片蒼白，在迷霧中失去方向，他於10月30日下午1時許打119請求協助，消防隊、保七武陵小隊及雪管處，立即成立搜救小隊上山尋找，經消防隊定位，發現張男位置於雪山南壁碎石坡，一旁就是陡峭山谷，稍有不慎就有可能摔落，於是要求他不要輕易移動。

▲▼34歲男子在雪山上一人離隊上廁所，獨自登頂後回程途中迷路。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼34歲男子在雪山上一人離隊上廁所，獨自登頂後回程途中迷路。（圖／記者邱中岳翻攝）

搜救人員從雪山登山口走到男子迷途處最少10小時，終於在31日凌晨2時左右及時找到張男，張男已兩眼無神，冷得全身發抖，員警不斷安撫及鼓勵，張男才努力跟著團隊一步一步走、在清晨6點到達369山莊，張男表示不知道氣候驟變，才沒有準備厚衣服，搜救小隊馬上提供熱食及熱湯，給張男食用，並稍作休息。

於31日17時許，一行人順利返回登山口，張男非常感謝大家協助，才能安全回到地面。保七總隊也藉此提醒，快樂登山，裝備要帶足，不要落單，氣象若不佳不要貿然上山，才能有平安愉快的旅程。

▼救援路程地形崎嶇陡峭、天候昏暗濕冷，搜救人員也小心翼翼、注意自身安全。

▲▼34歲男子在雪山上一人離隊上廁所，獨自登頂後回程途中迷路。（圖／記者邱中岳翻攝）

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