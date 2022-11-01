貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員來不及登艇

▲救生艇艙門呈開啟狀態，海巡人員研判船員來不及入艙，恐已落海。（圖／海巡署提供）

記者白珈陽／台中報導

巴拿馬籍貨船鑫順一號沉沒，尚有12名船員未尋獲，海巡署中部分署表示，案發至今已超過24小時，仍處於黃金72小時的時間內，將持續進行搜救任務。搜救團隊今於該貨船落難附近海域發現2艘空救生艇，其中一艘艙門為開啟狀態，資深海巡人員指出，可能是船隻沉沒速度太快，情況太過緊急，船員來不及進入救生艇，研判恐已落海漂流，但救難人員不會放棄，盼搶在黃金時間內救起船員。

海巡署中部分署表示，受颱風外圍環流影響，今日海象8至9級，最大陣風11級，浪高5、6公尺，搜救不易；目前台北艦、澎湖艦與旗津艦仍在持續搜救，新竹艦返航中；空勤總隊已持續派遣六架次直升機進行搜索。

另外，空勤總隊今日上午派出的2架直升機，分別在馬公機場東南23.5及21浬，各發現一艘救生艇，2艘救生艇上均無船員。

▲空勤總隊、海巡署今於附近海域發現2艘空的救生艇。（圖／空勤總隊提供）

根據海巡署提供畫面顯示，其中一艘橘色救生艇的艙門為開啟狀態。資深海巡人員指出，鑫順一號船上共有17名船員，以每艘可乘載6人計算，本案該船動用到3艘救生艇，第1艘已於昨日被經過的貨輪發現，當時有5名船員在救生艇上，目前已被救起。

第二、三艘為該橘色救生艇，海巡人員坦言，雖平時訓練時可順利開啟艙門，但遇到真正緊急狀況時，艙門並不易打開，加上事發當時可能船隻沉沒速度太快，即使打開了艙門，但由於入口處不大，且情況危急，船員根本來不及一個一個進入救生艇，研判船員可能已經落海，但仍會全力搜救。

▲搜救人員搶在72小時黃金時間內救人。（圖／海巡署提供）

鑫順一號（XING SHUN 1）是巴拿馬籍水泥運輸船，搭載20名印尼籍船員，30日從高雄港外海出發，目的地為台中港，但當日上午遭到強浪襲擊，造成3名船員受傷，下船送醫無大礙；未料，31日下午3時許，船隻行經彰化風場航道東側、離濁水溪出海口距岸14浬處時，又發生主機故障，船上剩餘的17名船員棄船，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起。

▲鑫順一號（XING SHUN 1），圖為日前正常出航畫面，目前已沉沒海中。（圖／海巡署提供）

由於今日海象不佳，目前長源號仍停留在彰化外海，無法進港。航港局中部航務中心主任張家豪表示，雖長源號前面有數艘船等著排隊進港，但以搶救傷患為優先原則，等到海象允許，長源號將可直接停泊台中港，將5名受傷船員帶下船，預計將送往童綜合醫院治療。