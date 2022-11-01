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曳引車「恐攻式」追撞畫面曝　小車駕駛閃燈險沒命：想撞死我

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市五股區新五路二段與自強路口，日前發生一起小貨車在等待左轉時，遭後方曳引車追撞事故，現場無人受傷，警方獲報到場，雙方未提出危險駕駛指控，事後小貨車駕駛將行車記錄器影片po到「記者爆料網」，控訴曳引車駕駛行徑惡劣，「居然想開車撞死我！」

▲▼曳引車車身跨了2線道，小貨車閃燈、按喇叭示警，此舉讓曳引車駕駛不滿，沿路逼車並追撞小貨車 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼曳引車車身跨了2線道，小貨車閃燈、按喇叭示警 。（圖／翻攝記者爆料網）

據悉，這起事故發生在上個月（10月）20日晚間9時許，53歲林姓男子駕駛自小貨車行駛在新北市五股區新五路二段，期間因58歲林姓男子駕駛曳引車與他同向，車身卻橫跨2線道，他本能反應閃燈、鳴按喇叭示警後超車，準備左轉自強路。

▲▼曳引車沿路逼車並追撞小貨車 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼曳引車車身跨了2線道，小貨車閃燈、按喇叭示警，此舉讓曳引車駕駛不滿，沿路逼車並追撞小貨車 。（圖／翻攝記者爆料網）

沒想到當他超車後，曳引車不斷變換車道在後狂追逼車，就在他停車在自強路口等待號誌變燈左轉時，曳引車超過左轉車陣，從後方追撞小貨車；警方獲報到場依法製單。事發後，小貨車林姓駕駛將前後鏡頭的行車記錄器影片貼到「記者爆料網－行車紀錄器分享群組」，控訴碰到「惡劣拖曳車駕駛，只因自己閃燈、按喇叭，對方竟一路尾隨逼車，甚至還在分隔島前衝撞自己的車子；居然想開車撞死我」。

警方表示接獲110通報於上述時地發生車禍，立即通知員警前往處理，全案依規定車禍製卷；另雙方當下並未向警方提出危險駕駛指控，針對車禍前過程，警方均記載於交通事故調查紀錄表內，並將相關影像依規定上傳。

▼曳引車沿路逼車並追撞小貨車 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼曳引車車身跨了2線道，小貨車閃燈、按喇叭示警，此舉讓曳引車駕駛不滿，沿路逼車並追撞小貨車 。（圖／翻攝記者爆料網）

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