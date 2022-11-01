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社會 社會焦點 保障人權

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲線報，幫派份子唆使幫眾在Instagram、Twitter、Line等社群軟體，利用美女大頭貼創假帳號，隨機搭訕陌生男子假藉交友名義，吸引投資股票及線上博弈，待被害人投資失利或輸錢後，再加以訛詐、恐嚇，陸續有19名被害人，金額高達331多萬元，警方循線逮捕主嫌及幫眾等15人，還搜出大量毒品。

▲▼北聯幫眾創假帳號貼美女照，吸引純情男，騙感情誘導投資博奕，再恐嚇取財，警方逮捕15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方逮捕北聯幫眾15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，北聯幫成員27歲陳奕旭唆使幫眾用美女照，在Instagram、Twitter、Line等社群軟體創立假帳號，主動搭訕線上陌生男子，再用談戀愛的手法誘騙取得他們的信任，再以投資股票名義及線上博弈有內線、明牌，吸引到陳男架設的假平台「CRAVE」儲值投資及玩賭博遊戲。

▼警方查扣犯案工具及大量毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼北聯幫眾創假帳號貼美女照，吸引純情男，騙感情誘導投資博奕，再恐嚇取財，警方逮捕15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當假美女要他們依照指示操作平台遊戲時，再操控網站開獎的結果讓被害人怎麼玩怎麼輸，待被害人積欠大筆金額無力償還時，幫眾們再恐嚇被害人生命或家人安全，讓他們心生恐懼乖乖匯款，陸續有19名男子受害，金額高達331多萬元。

新北市刑事警察大隊獲報後，成立專案小組，經蒐證多月，日前掌握事證持搜索票、拘票，執行2波搜索，逮捕主嫌陳男及其他成員等15人，除了查扣犯案工具外，還搜出毒品咖啡包10多公斤及三級毒品K他命8包，全案依違反詐欺、恐嚇取財、毒品、組織犯罪等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

▼北聯幫眾創假帳號貼美女照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼北聯幫眾創假帳號貼美女照，吸引純情男，騙感情誘導投資博奕，再恐嚇取財，警方逮捕15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼騙感情取得信任誘導投資博奕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼北聯幫眾創假帳號貼美女照，吸引純情男，騙感情誘導投資博奕，再恐嚇取財，警方逮捕15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼北聯幫眾創假帳號貼美女照，吸引純情男，騙感情誘導投資博奕，再恐嚇取財，警方逮捕15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

純情男輸錢無力償還，再恐嚇取財 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼北聯幫眾創假帳號貼美女照，吸引純情男，騙感情誘導投資博奕，再恐嚇取財，警方逮捕15人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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