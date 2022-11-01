　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5友相約梨泰院「只剩2人回得了家」　爸媽醒來驚覺兒子床空崩潰

▲▼南韓梨泰院罹難者遺物。（圖／路透）

▲南韓梨泰院罹難者遺物。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓28歲徐先生邀請女友及3名友人，一起前往梨泰院慶祝萬聖節，未料5人開心出遊，卻只剩下2人平安回家，他也不幸在推擠事故中喪命。父母隔天醒來發現「兒子的床空蕩蕩」，立刻發覺事態不對，焦急尋人後，卻從電話另一頭的警方口中得知噩耗。

梨泰院10月29日晚間發生推擠事故時，2位友人設法擠出人群，爬到巷弄邊緣的欄杆上，但徐先生、女友及好友尹先生卻再也走不出來。

▲▼南韓梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午死亡人數已上修至156人。（圖／路透）

▲梨泰院嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午，死亡人數已上修至156人。（圖／路透）


徐先生的爸媽癱坐殯儀館沙發上，連頭也抬不起來，「我們的兒子被推倒，然後死了，這是一場事故。我們沒有想到誰該負責。我們無法思考，能做的只有哭泣。」

徐先生的母親表示，兒子熱愛運動，大部分閒暇時間都在健身房，透過舉重練壯身材，她不明白，為什麼這還是無法救回兒子一命。父親表示，兒子工作勤奮，熱愛滑雪及衝浪，而且很快就要跟女友結婚了，「他是最好的哥哥。沒了他，我的小兒子該怎麼辦？」

其中一名倖存友人朴周成（Park Ju-sung，音譯）從8歲就認識徐先生了，他坐在棺材旁陪伴老友，「我是一個很害羞的孩子，而他是我唯一的朋友，邀請我參加所有活動，鼓勵我一起學跆拳道。他幫助我變得更外向。」

▲▼南韓梨泰院29日發生萬聖節人潮嚴重推擠、踩踏事故，造成多達154人罹難，民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透）

▲首爾民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透）

21歲的喬丹根（Raghu Jordagan）去年1月從馬來西亞移民過來，為了養家餬口而在工地上班，但真正的夢想是成為時裝設計師，他受困梨泰院的擁擠人潮時，還打視訊電話給好友求救，未料卻是最後一次通話。19歲友人金大輝（Kim Dae-hui，音譯）隔天起床後，在社群媒體流傳的梨泰院影片中，看見喬丹根蒼白又痛苦的臉龐，還一度想說服自己，只是長得很像的人罷了。

BBC指出，了解死者的姓名與故事後，這場悲劇變得更加令人難以理解。人們需要答案，而當局也面臨越來越大的壓力，必須確認到底哪裡出了問題，誰應該為此負責。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」
租金漲1倍！12年火鍋名店歇業　老闆無奈：房東無法協調
「5.7地震」北部搖晃！　氣象局曝原因
快訊／規模5.7地震！　北部有感最大震度3級
快訊／16:30地震！　初估震度3級以上
買「確診快篩劑」騙防疫險理賠　金管會：被抓到最重判5年
國1走山！　建議改道路線曝
重機妹穿背心「炸出碗公奶」！　釣出本尊尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電子菸放口袋「差點燒到GG」　他嚇壞狂拍褲子滅火！釀禍元凶曝光

目睹旁人「哭著斷氣」！　她憶梨泰院恐怖踩踏：像100kg石頭壓身上

5友相約梨泰院「只剩2人回得了家」　爸媽醒來驚覺兒子床空崩潰

1㎡超過6人就快逃！專家曝危險標準　梨泰院1㎡擠爆20人淪麥田效應

遺體不斷抬出來！梨泰院酒吧老闆「急開道CPR」　憶悲劇：滿地死傷

芝加哥血腥萬聖夜！槍手隨機掃射人群　14人中彈3歲童重傷送醫

視察梨泰院狀況外！尹錫悅問「人怎麼死的」　網友怒：沒看新聞嗎

梨泰院最小死者僅15歲　少女陪媽過萬聖節雙殞命！母女遺照掛靈堂

梨泰院驚險逃生！他曝「最下面的人逃不出來」　樓上狂潑水驅散人群

梨泰院156死！南韓警察廳長鞠躬認錯　「湧上百通報案」卻沒動作

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

電子菸放口袋「差點燒到GG」　他嚇壞狂拍褲子滅火！釀禍元凶曝光

目睹旁人「哭著斷氣」！　她憶梨泰院恐怖踩踏：像100kg石頭壓身上

5友相約梨泰院「只剩2人回得了家」　爸媽醒來驚覺兒子床空崩潰

1㎡超過6人就快逃！專家曝危險標準　梨泰院1㎡擠爆20人淪麥田效應

遺體不斷抬出來！梨泰院酒吧老闆「急開道CPR」　憶悲劇：滿地死傷

芝加哥血腥萬聖夜！槍手隨機掃射人群　14人中彈3歲童重傷送醫

視察梨泰院狀況外！尹錫悅問「人怎麼死的」　網友怒：沒看新聞嗎

梨泰院最小死者僅15歲　少女陪媽過萬聖節雙殞命！母女遺照掛靈堂

梨泰院驚險逃生！他曝「最下面的人逃不出來」　樓上狂潑水驅散人群

梨泰院156死！南韓警察廳長鞠躬認錯　「湧上百通報案」卻沒動作

泥泥學姊COS《鏈鋸人》波奇塔超兇！「巨球狠夾電鋸」老司機全暈了

悲慘身世曝光！宛宛兒熬出頭擁4房產「揭買房秘訣」

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

「6高富帥網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

小二國語造句「少加2字」被扣分！媽喊冤枉　網一看揪出關鍵2字

送給自己一份禮物／從追經中，找回拈花的微笑

電子菸放口袋「差點燒到GG」　他嚇壞狂拍褲子滅火！釀禍元凶曝光

福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

國際熱門新聞

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

梨泰院慘案1hr前報案　警回答超傻眼

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

梨泰院最小死者僅15歲　國三少女與母雙亡

重返傷心地　女跪梨泰院哭喊男友不在了

印度吊橋斷裂瞬間曝！　橋上視角直擊白衣屁孩猛搖

快訊／梨泰院罹難人數+1　累計死亡155人

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

更多熱門

相關新聞

酒吧老闆急開道幫CPR！憶梨泰院意外：滿地死傷

酒吧老闆急開道幫CPR！憶梨泰院意外：滿地死傷

南韓梨泰院10月29日萬聖節前發生嚴重推擠踩踏事故，截至11月1日上午已有156人死亡、151人受傷。附近一名酒吧老闆接受路透社訪問透露，大約11時20分左右，所有失去意識的人陸續從巷弄裡被移往外頭，他趕緊在店門口協助開闢通道，緊接著幫忙做CPR、護送患者就醫。現場有許多屍體直接排列擺在地上。

尹錫悅視察梨泰院問「人怎麼死的」　網友爆氣

尹錫悅視察梨泰院問「人怎麼死的」　網友爆氣

梨泰院最小死者僅15歲　國三少女與母雙亡

梨泰院最小死者僅15歲　國三少女與母雙亡

梨泰院驚險逃生！他曝：壓在下面的逃不出來

梨泰院驚險逃生！他曝：壓在下面的逃不出來

南韓警察廳長鞠躬道歉　認了有疏失

南韓警察廳長鞠躬道歉　認了有疏失

關鍵字：

日韓要聞梨泰院群眾推擠

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面