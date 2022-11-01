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梨泰院驚險逃生！他曝「最下面的人逃不出來」　樓上狂潑水驅散人群

▲▼梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。（圖／路透）

▲梨泰院發生擠壓踩踏事故時人潮洶湧，至少156人因被推擠、窒息死亡，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故，至今已造成156人死亡。中國一名在南韓留學的宋姓男同學，日前與幾名友人到梨泰院慶祝萬聖節，不料卻遭遇恐怖事故。他最近在採訪中還原了意外發生時的恐怖過程，感嘆自己「離死真的只差一步」。

據《南方都市報》報導，宋同學回憶道，「當時人真的太多了。我們想往後退卻退不了，後面的人也很多。我們被夾在中間，後面的人拼命擠你，前面的人又一直後退，然後有人突然摔倒，你就會跌在他身上，人擠人、人壓人。第一個倒下的人就被壓在了下面，出不來了。」

▲▼梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。（圖／路透）

他表示，當時現場人潮洶湧，大家都是前胸貼後背的、根本寸步難行，「當時我的手機摔地上了，我一回頭，哇全是人，地上的手機根本撿不了。我朋友的行動電源也掉在了地上，結果他去撿的時候，一站起來臉上就出現了一個傷痕」。

在意外發生當下，梨泰院有部分目擊者也在試圖幫助受困的人群，「我印像中有個人拿了一個螢光的牌，他自己在上面寫『往後退』。那邊樓上是個酒吧，有人往下面潑水，想把我們驅散。我出去後2、3分鐘，就能明顯感受到自己剛剛是死裡逃生，留了一條命，真的就是離死只差一步的感覺」。

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