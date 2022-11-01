視察梨泰院狀況外！尹錫悅問「人怎麼死的」　網友怒：沒看新聞嗎

▲尹錫悅巡視現場時非常不在狀況，點燃網友怒火。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院10月29日發生大規模擠壓踩踏事故，造成156死151傷。南韓總統尹錫悅隔天一早直奔現場巡視，不過有網友卻發現，尹錫悅在現場多次詢問了死者喪命的原因，看起來對意外十分不了解，怒罵尹錫悅，「意外已經發生了這麼久，你都沒有看新聞嗎？」

삭제된 영상.



"넘어져서 뇌출혈이나 이런 거는?

압사? 뇌진탕이나 이런 것도 있어요?"



참사 10시간 동안 속보도 안 봤나?? pic.twitter.com/wxXWlR8Opk — Sabina (@Sabina_kuk) November 1, 2022

南韓網友Sabina在推特放出截圖，聲稱尹錫悅10月30日巡視梨泰院案發現場時，多次詢問身旁的警員，「他們（指死者）是跌倒後出現腦出血嗎？」、「現場有多大？3.2公尺寬、5.7公尺長嗎？」、「110個（死者）全是腦出血嗎？」、「他們是跌倒後腦出血還是踩踏？」、「也有可能只是腦震盪吧？」

Sabina質疑，尹錫悅巡視現場時，距離恐怖踩踏事件已過了十幾個小時，不過尹錫悅卻頻頻問出警方早已做出聲明的事，「請問他過去10個小時是都沒在看新聞嗎？」雖然Sabina的po文曝光後，立刻點燃眾多網友的怒火，不過由於相關影片如今已被刪除，因此人們無法證實尹錫悅當時是否真的問出了這些問題。

事實上，尹錫悅當天在巡視現場時，也鬧出了一起失言風波。從現場影片可見，尹錫悅當時曾詢問身旁的相關人士，「這裡（真的）死了那麼多人嗎？」，讓網友們相當傻眼，直批尹錫悅「實在是太冷血」。