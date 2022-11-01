黃偉哲推動2050淨零碳排　台南太陽光電備案量3.5GW全國第一

▲台南市長黃偉哲推動2050淨零碳排，台南太陽光電備案量3.5GW全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將於2024年邁入400年，這座文化之都積極發展綠能，目前太陽光電容量超過3.5GW，相當於17座曾文水庫發電量，已成為全國綠能科技大城，市長黃偉哲去年簽署了「台南市氣候緊急宣言」，不僅從公部門開始推動光電綠能，盼將來逐步實踐，讓住宅及商業用電都達到100％碳中和朝向2050年淨零碳排目標邁進。





市府指出，台南是全國第一個制定低碳城市自治條例的城市，2019年宣告啟動陽光電城2.0計畫，從公署學校做起，鼓勵農家與企業設置，同時成立綠能產業推動中心，建立溝通平台，目前設置容量超過3.5GW，相當於17座曾文水庫發電量。





市府從公部門開始，推動公有廳舍綠能屋頂專案計畫，校園光電目前已發包總電量是全國第一，預計2023年6月前全部完工，估計每年可發電15950萬度，可供45520戶用電，減碳8.1萬公噸。



此外，市府編列預算，鼓勵農業、畜禽舍、中小企業與社區民眾加入設置太陽光電綠屋頂行列，無論民宅透天厝、社區、廠房等屋頂型太陽光電皆可申請，符合申請條件者，可檢具當年度相關文件提出申請，每案最高補助50萬元。截至目前，太陽光電同意備案屋頂型已有9380件，備案容量達1466MW，推動成果為全國第一。





台南市也積極配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，2020年起推動公車汰換計畫，以每年至少汰換30輛，期望2030年之前全部汰換為電動公車，2022年總計將有57輛上路營運，迄今已爭取核定補助電動公車113輛，占全市公車27％。