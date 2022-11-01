防風林驚見「野狗啃屍」！台南巡蚵民眾嚇傻　屠夫自首曝殺人動機

▲台南北汕尾一處防風林傳出野狗啃屍案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區昨(10月31日)上午10時許發生一起兇案，北汕尾一名巡蚵民眾意外在一處防風林中發現一群野狗啃屍，嚇得急忙報警；警方到場後，發現該名男子已經明顯死亡，鄰近100公尺外還尋獲一把改造手槍及子彈數發。就在警方還在調查時，一名林姓男子於當天下午3時前往警局自首，坦承犯案。

警方調查，昨有民眾在北汕尾一處防風林中發現一群野狗聚集，好奇上前查看，竟見狗群竟在啃食人類屍體，嚇得急忙報警，警方到場後立即拉起封鎖線，並加強擴大搜查周邊可疑人事物，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。案發後第一時間，警方立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

就在警方正在調查時，昨下午3時許，犯案的林嫌(年約50多歲)自知難逃法網，主動前往警局自首，並親曝案發過程。

警方初步了解，林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與死者41歲的吳男過去曾發生過毒品糾紛，10月29日當天2人約出碰面談判，過程中一言不合爆發口角，林嫌氣不過，憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍於防風林中。吳男詳細死因尚待刑事相驗結果，第三分局除針對林嫌陳述內容詳細查證，並擴大通知相關對象說明，積極偵辦中。