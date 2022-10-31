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推動四橫三縱高架路網　黃偉哲讓台南交通更便捷

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊，以「四橫三縱」藍圖，向中央爭取近400億元經費興建高架道路，將有效改善交通壅塞車流回堵問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊，以「四橫三縱」藍圖，向中央爭取近400億元經費興建高架道路，將有效改善交通壅塞車流回堵問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年台南以南科和沙崙為科技雙引擎，吸引半導體產業與國家級研究單位進駐，但大量就業人口湧入，交通流量激增，造成現有道路難以負荷，台南市長黃偉哲率領市府團隊，以「四橫三縱」藍圖，向中央爭取近400億元經費興建高架道路，將有效改善壅塞車流回堵問題。

市府表示，所謂「四橫」是指橫貫台南的高架道路，從北至南依序是台84快速道路、國道8號、北外環道、台86快速道路；「三縱」由東到西分別是：國道3號、國道1號、台61西濱快速道路。

行政院今年將投入超過400億元，改善台南「四橫三縱」的高架道路，其中包括黃偉哲任內推動的國道跨南133立體化、台61曾文溪橋新建、台86銜接國道3號，及北外環道興建等計畫。

被稱作「窮人的高速公路」的台61線，從新竹到台南七股不收費，這條高架道路如果要南延到台南市區，就必須興建跨越曾文溪大橋，這也是曾文溪地區鄉親十幾年來的期待，2020年曾文溪大橋興建計畫露出曙光，黃偉哲率市府團隊北上國發會爭取預算獲得同意。

今年受到國際情勢影響物價，蘇貞昌院長拍板同意黃偉哲市長的建議，將曾文溪大橋總預算提高到96億元，計畫總長約3381公尺，將連接西濱快速公路十份交流道至2-7號道路(台江大道)，預計今年底就有機會完成招標，工程預計2028年完工。

七股區里長表示，目前台61線南下旅客要前往台南市區，需下十份交流道後，經市173線再轉上國姓大橋後才能到達，等於繞了一大圈。地方企盼曾文溪大橋早日通車，到市區就不必再擠車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達安南、安平及中西等區，節省很多時間。

▲台南市長黃偉哲率領市府團隊，以「四橫三縱」藍圖，向中央爭取近400億元經費興建高架道路，將有效改善交通壅塞車流回堵問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時，黃偉哲積極推動的安平跨港大橋，總預算18.36億元，完工後將可提供舊城區及漁光島假日人潮，從西側城平路與東側永華路快速連接往台86線，目前辦理招標作業中，有望在2026年完工。

安平在地里長表示，跨港大橋完工，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通，改善安北路交通壅塞情況。

在台南高架路網中，國道8號安定路段與平面道路交會，出現國道要等停紅綠燈的奇特景象。南市府主動向中央提出國道8號跨過與區道南133線相交處，增設高架橋，並成功爭取22.5億元。未來行駛國道8號車輛不再需要等紅燈，從南133線往新吉工業區的貨車也能更安全。安定區里長就說，希望工程盡早完工，路大條地方就會發展，也改善上下班尖峰時段的回堵問題。

台86線在關廟路段也與台19甲線在地面交會，造成車流回堵。南市府不斷向中央提案，今年8月獲中央首肯，通過逾71億元預算，將把台86全線高架化，直接銜接國道，改善當地交通嚴重回堵問題。

黃偉哲推動四橫三縱高架路網，打通交通網的任督二脈，未來預計可提升交流道週遭每天數萬車次的行駛速度與節省時間，並可改善台南各產業園區近20萬就業人口上下班交通壅塞的瓶頸困境。南市府未來也會持續努力推動道路建設，提供市民便捷舒適之道路。

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