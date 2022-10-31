勾老闆遊日本首站衝神社！他喜問「是狐狸精嗎」　小三下場出爐

▲台南一食品行女員工和老闆同遊日本，姦情曝光後，卻反咬被老闆性侵，但法官不採信，判她侵害配偶權要賠老闆娘10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一食品行老闆和女員工同遊墾丁、日本，並在京都民宿發生關係，被闆娘發現怒提告，女員工卻反咬老闆藉工作出差時性侵她，案經上訴到台南高分院，認為2人在日本的行程為女員工規劃，都是觀光景點和吃美食，沒有任何工作相關內容，且回台後女員工提離職，還主動傳訊跟老闆互相祝福，因女員工無法提出性侵的證據，二審法官也認為她侵害配偶權屬實，判賠10萬元定讞。

老闆娘控訴，她和丈夫結婚至今5年，一起經營食品行，小眉（化名）是他們聘用的員工，明知道他們是夫妻，卻在2019年12月3日到5日間，和她丈夫到墾丁民宿共住景觀雙人房，2人又在前年1月同遊日本大阪、京都，並在京都民宿發生關係，這些行為都侵害她配偶權，她要向小眉求償60萬元。

全案審理時，小眉說她因老闆要求而一同到墾丁、日本等地做市場調查，並非旅遊，老闆卻趁在日本出差時性侵她，就算她因而被認為侵害配偶權，也只在日本發生1次性行為，情節並不嚴重，認為闆娘求償過高。

人夫證稱，他和小眉到墾丁、日本就是去玩，行程都由小眉安排，當時他們來到伏見稻荷神社，是專拜狐狸的，他還調侃小眉說「你是狐狸精嗎？怎麼第一個行程排這個」、「你就跟我在一起，當我的小三」。帶小眉出去玩的花費，都是他直接給錢，在台灣時也送她TIFFANY戒指、首飾等禮物，花了他10萬元。因為去日本的前幾天就被老婆發現，和老婆吵架鬧離婚，所以在日本最後一天，小眉說她不想再看到老闆娘、想離職，後來一回台就提離職。

法官檢視關2人在日本的拍的照片，確實都是觀光景點和美食照，沒有任何工作相關行程，且根據小眉自述，她在日本7日就遭到老闆性侵，卻留在日本玩到10日，且還在回台後，主動傳LINE表示要離職，和老闆互相祝福，加上她也沒有提出其他被性侵的證據，難認有性侵害一事。法官認為，小眉和老闆外出同宿並發生性關係的行為，已侵害配偶權，審酌小眉目前無業等情狀，判她應賠償闆娘10萬元，全案定讞。