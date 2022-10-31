南警創傷急救教育訓練　黃偉哲期勉成為市民安全守護者

▲台南市政府辦理「2022台南市員警創傷急救教育訓練課程」，由資深高級救護技術員擔任講師，提升員警遇到緊急創傷事件時之知能，以降低到院前失血提升存活率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應近來殺警案件造成警察人員殉職憾事，台南市府團隊藉由跨局處合作辦理「2022台南市員警創傷急救教育訓練課程」，安排資深具豐富緊急救護經驗之高級救護技術員擔任講師，提升員警在遇到緊急創傷事件時之知能，以降低到院前失血，爭取搶救時間提升存活率。

市長黃偉哲相當肯定這項教育訓練，期勉大家用心學習成為種子教官，將來回到各自的單位，能夠讓其他的員警，都能成爲非常好的救護者及市民安全的守護者。



市長黃偉哲表示，這兩天正好發生韓國梨泰院的慘案，現場新聞的畫面，一排人在做CPR，一排人在做緊急的止血，一排人在做緊急救護，當然希望台灣都平平安安的不會發生這樣的狀況，但「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，大家有所準備，就不會在面臨狀況時慌了手腳。



黃偉哲強調，很感謝衛生局、消防局及警察局大家一起攜手合作，舉辦這項教育訓練課程，讓警察同能夠有緊急救護創傷的一個基本認知，尤其，在年底臺南各地方都有大型活動，如昨天在歷史博物館辦的一個活動，場地很昏暗、道路的指引不很清楚，對此在市政會議將特別檢討，大家不要以為梨泰院的事情離我們很遠，如果我們自己稍微疏忽、不注意的話，就會離我們很近。



另外，每一位員警在維護社會秩序時，會遇到各形各色不同的人，難免遇到不理性民眾，所以可能處在風險的高峰，擁有基本的創傷急救配備與初步處置相對重要，當遇上大出血時，可以盡量減少失血，提升存活率，這項技能最好用不到，但是必要時不僅可以自救，也可以救人。





黃偉哲說，南市政府會定期投入資源在外傷急救常用物品，如止血紗布、緊急止血帶等，讓員警同仁執勤時多一層安全的保障，也規劃一線員警同仁的創傷急救教育訓練，希望受訓者將來回到各自的單位，能夠讓其他的同仁，都能夠成爲非常好的救護者、市民安全的守護者。





衛生局表示，一般常見在重大創傷事故發生時，傷口大量出血可能會導致立即的休克而死亡，若能在第一時間控制出血，妥善做好創傷止血的緊急處理，就有可能提升保住性命的機率，因此創傷急救訓練，對第一線執勤警察而言是非常重要的，當意外發生時很有可能因為控制出血，而搶救寶貴的性命。今天的課程，由衛生局協調消防局，安排資深具豐富緊急救護經驗之高級救護技術員(EMT-P)擔任講師，結合實際操作練習止血紗布及止血帶之使用，提升員警在遇到緊急創傷事件時使用之知能，以降低到院前失血，爭取搶救時間提升存活率，減少憾事發生。