為陳時中辯論會拆彈？　黃珊珊：指揮中心拜訪完「高端自曝價格」

記者袁茵／台北報導

藍綠白3名台北市長候選人的辯論會將於11月5日登場，外傳衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥日前與民進黨台北市長候選人陳時中密會3小時，是替辯論會進行模擬考。無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，自己比較好奇，這些人拜訪完之後，高端就突然間公佈價格了，是否違反先前的保密協定？

▲黃珊珊拜訪文昌宮。（圖／記者宋良義攝）

黃珊珊1日上午拜訪文昌宮，會後受訪。針對外傳衛福部密會陳時中是為了辯論會，黃珊珊回應，每個人都有朋友，不用這樣做聯想，只是這些人拜訪完之後，高端就突然間公佈價格，「這個我比較覺得好奇，這東西不是要封存30年，而且是高度機密的嗎？現在這樣是否有違反他們的保密協定？」

黃珊珊質疑，之前為了疫苗的保密協定吵成一團，現在此事必須要跟國人交代清楚，「如果有用的（疫苗），多少錢都值得，如果沒有保護力的，一塊錢都嫌貴。」

至於公布高端價格是否想為陳時中解套？黃珊珊說，他們想解套很久了，所以這2天一直有不同的12問，結果都是自問自答，陳時中陣營可能希望在辯論會前把一些炸彈拆掉，「但我相信已經2年多了，防疫過程大家不會忘記。」

媒體追問，陳時中為了閉關訓練，結果競選團每天開「每日一問」記者會，還特別針對BEN議題提出質疑？黃珊珊提及，這就是故意在辯論前將水打混，都是一種選舉伎倆，「我覺得有才有料就拿出來，而不是每天想要混水摸魚的方式。」

關於自己準備辯論的狀況，黃珊珊指出，自己每天都有在準備與不同設想，辯論會是讓台北市民看到要選擇的對象，不會是一個你輸我贏的問題，「希望最後贏的是市民。」自己有請很多朋友幫忙協助了解，或是給一些建議，這部分都很謝謝大家。