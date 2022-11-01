林飛帆點名馬英九唱和中共　把台灣未來押在「不切實際的幻想」上

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共20大上月落幕，中國國家主席習近平展開第三任期，民進黨中國事務部1日舉行「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會，黨副秘書長林飛帆致詞時點名前總統馬英九唱和「兩岸互相隸屬」的言論，直指中共20大後，區域將面臨「決策單一化」及不放棄武統兩大挑戰，呼籲政治人物不應把台灣未來的賭注押在不切實際的幻想上。

▲民進黨中國事務部舉行「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

林飛帆今天表示，在中共20大後，看到兩個讓人憂慮的趨勢：第一是中共中央政治局常委名單，核心決策人士清一色都是習近平人馬，未來台海和區唱域情勢將會面臨「決策單一化」的挑戰；第二針對涉台部份，習近平在談話中明確表示，並沒有放棄武力統一台灣，也在文告不斷強調不放棄武統，以及一國兩制的統一方案，這對未來區域情勢帶來很大的變數和挑戰，民進黨將密切關注情勢發展。

林飛帆直言，這段時間看到部分國內政治人物和政黨唱和兩岸互相隸屬的言論，例如馬英九在公開活動中，不斷強調這件事。他強調，民進黨不贊成兩岸互相隸屬的說法，因為這不符合兩岸現狀，此外，在中共20大後，未來沒有辦法用馬英九主張的方式來解決兩岸狀況。

林飛帆說，兩岸在民主價值的發展道路上背道而馳，台灣是自由民主的國家，選擇自由民主的政治制度和生活方式，但中國走向完全相反，政治制度走向更加集權、威權，這兩者並不見容於彼此，這是兩岸分歧最大的的來源。

林飛帆指出，馬英九並沒有深刻認識到台灣民主社會的價值何在，他不希望政黨或政治人物把這當作自己未來生存的工具，把台灣未來的賭注，押在不切實際的幻想上。