薛瑞元夜會陳時中「猜辯論考題」　蔣萬安嘆：突破民進黨下限

記

▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝及發言人莊人祥日前「夜會」民進黨台北市長候選人陳時中，原本薛瑞元稱僅「敘舊」，但現在傳出，是在幫陳準備辯論考題。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安回應，如果真的是這樣，還真的突破民進黨下限，更超出人民想像。

有媒體指出，薛瑞元日前夜會陳時中，是因為陳陣營評估防疫政策及高端疫苗將是這次辯論重點，陳陣營希望藉辯論充分釋疑，因此近一月頻繁尋求衛福部幫助。

蔣萬安今（1）日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑在安樂市場掃街拜票，會前接受媒體問到此事，蔣萬安表示，薛瑞元他們到底是在當指揮官，還是在當陳時中的幕僚？不管是準備考題，還是幫高端寫劇本，都不是他們所謂的敘敘舊、見見面而已。

蔣萬安再嗆，陳時中說他已經離開衛福部，但是現在卻看到，他還需要指揮官、衛福部長前來會報，如果真的是這樣，還真的突破民進黨下限、超出人民想像。

另，針對陳時中陣營提出的「防疫12問懶人包」。蔣萬安表示，看到陳時中說他提出來的是「3+11」是通盤考量，所以3+11造成人民死亡，也是通盤思考的結果嗎？陳時中說他沒有阻擋國際疫苗，但是為什麼鴻海、慈濟、台積電可以先買到？陳時中說他支持國產疫苗，但為何他公布的圖卡裡面，只有16個國家認同，這些部分不是自打臉嗎？所以蔣萬安嗆，防疫12問，也只是再次喚醒民眾，發現陳時中對防疫的12大缺失而已。