趙少康提新竹換台北！黃珊珊怒批「低下政治操作」　要求蔣萬安回答

記者袁茵／台北報導

中廣董事長趙少康日前表示，非綠陣營分裂勢必兩敗俱傷，曾建議國民黨、民眾黨「新竹換台北」，可惜兩黨依舊有各自堅持。面對趙少康的說法，無黨籍台北市長候選人黃珊珊1日點名國民黨候選人蔣萬安，直問政治利益可以「赤裸裸的分贓」嗎？

▲黃珊珊拜訪文昌宮。（圖／記者宋良義攝）

黃珊珊1日上午拜訪文昌宮，會後接受媒體訪問。針對趙少康稱「新竹換台北」協調未果等言論，黃珊珊聽聞問題後痛批，「趙少康的說法是停留在30年前嗎？台北市民權益是可以用換的嗎？」

黃珊珊也點名蔣萬安，質疑蔣萬安是否贊成趙少康的說法，「難道將來任何政治利益，都可以用赤裸裸的政治分贓嗎？」痛批對方將人民當成禁臠，「他們講什麼，市民就會跟著交換嗎？真的不要再用這樣的方式，我覺得這是很低下的政治操作。」拿新竹一個莫名其妙的民調說要交換，顯然是蔣萬安選情告急，否則為什麼要交換。

被問到提高內科容積率造成內科交通擁擠問題，國民黨台北市議員王鴻薇批評，黃珊珊當議員時就有此主張，現在卻甩鍋？黃珊珊則說，蔣萬安是指她擔任議員時可以增加容積率，「他（蔣萬安）連台北市議員的職權都搞不清楚，這2位議員難道沒提醒他嗎？將來要花多久的時間，才能對台北市重大政策、相關法規搞清楚？」