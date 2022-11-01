蔣萬安遭嗆「沒做事的人」　蔣競辦：陳時中拚命做的全是錯事

▲ 國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊昨日酸國民黨候選人蔣萬安「不要沒有做事的人來批評拚命做事的人」。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣今（1）日回擊，「陳時中拚命做的全是錯事！」面對種種爭議說詞反覆、已讀不回、不斷甩鍋，拒絕全民督導，「引發民眾仇恨值的不是別人，是他自己！」

陳時中競選團隊發言人羅浚晅問蔣萬安，過去防疫1000天，蔣身為衛環委員，甚至當過召委，但除了像現在每天造謠、批評台灣、貶抑國人防疫成績外，到底還為疫情做了什麼？「拜託蔣萬安及黃珊珊，我們是在選台北市長，不是防疫指揮官，把防疫功課做清楚再來談，不要每天睜眼說瞎話，也不要每天睜眼就說謊話」。

蔡畹鎣指出，蔣萬安在疫情爆發時，第一時間提出訂定《防疫紓困條例》，讓許多民眾得到即時紓困；也與議員攜手籌措物資，在台北12區發起愛心待用餐，並於萬華設立心理諮詢服務，協助市民度過疫情難關。她也反問，陳時中身為衛福部長、擔任防疫指揮官，疫情期間拍板3+11、護航高端、疫苗採購合約遮蔽惡意塗黑2/3等，這些都是不爭的事實，「現在還成天呼攏民眾，他才到底為了疫情做了什麼？」

蔡畹鎣表示，陳時中為了選舉，一再改變人設、提出的政見飽受爭議，面對各種質疑聲浪也不正面回應；特別是各界對於高端採購的質疑，陳時中被問如何看待高端5大缺失，竟直接甩鍋稱「已離開衛福部」，日前甚至說蔣萬安既然知道疫苗採購價格和解密程序，就該去做而非對外放話。蔡接著說，事實上合約內容2/3都被塗黑，從頭到尾只有陳時中知道價格、只有他在阻擋疫苗，「說謊面不改色又如此沒擔當的候選人，要民眾如何放心將台北市交給他？」

蔡畹鎣說，今天陳時中團隊公布的12問懶人包內容，基本上就是在包裝過失、低估國人智商，事實擺在眼前卻不願承認過錯，拚命自圓其說，相信民眾都看在眼裡；撇除在防疫期間種種缺失不說，陳時中參選到現在，免治馬桶、盜圖部落客、籲特斯拉總部設在台北、車輛違規、勘災穿皮鞋等各種荒謬事蹟層出不窮，「陳時中確實有做事，只是都在做錯事！台北市民不需要只會說謊、只會犯錯的市長」。

